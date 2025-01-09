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外交部東辦處送限量紅包禮盒！申辦護照、簽證完成繳費就有

▲▼1月14日至16日，憑繳費收據可領取波鴿紅包禮盒組，每日限量，送完為止。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲1月14日至16日，憑繳費收據可領取波鴿紅包禮盒組，每日限量，送完為止。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

蛇年春節假期即將來臨，外交部領事事務局為提醒國人注意旅外安全事項及外交部旅外國人急難救助機制，特舉辦「祥蛇賀歲，波鴿迎春送紅包禮」旅外安全宣導活動。

1月9日至14日辦理LINE官方帳號旅安有獎徵答活動，凡於LINE上參加有獎徵答並且答對題目的朋友就有機會抽到領務局的限量「波鴿迎春紅包禮盒組」，還有幸運兒可以額外獲得「波鴿盥洗包」（限量40組）或「波鴿頸枕」（限量10組），上述禮品限寄送台澎金馬地區。

1月14日至16日期間，民眾只要到領務局或外交部在台中、嘉義、高雄及花蓮的辦事處申辦護照、簽證或文件證明並完成繳費，就可以憑繳費收據領取波鴿紅包禮盒組，一人一份，每日限量，送完為止。

▲▼1月14日至16日，憑繳費收據可領取波鴿紅包禮盒組，每日限量，送完為止。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

另外，1月14日上午9時至12時在領務局大廳也將舉辦春節旅外安全宣導活動，有精彩表演、旅安有獎徵答、互動遊戲及現場造型氣球贈送活動，也有多項精美小禮物等您來參與領取喔！

領務局今年的紅包禮盒組設計可愛的波鴿家族帶來新春的好兆頭，一組包含3個紅包袋及1幅春聯，外包裝還能作為桌曆喔!希望收到禮盒的民眾都能平安快樂、心想事成。

外交部領事事務局LINE線上有獎徵答活動連結（1月9日啟用）：https://s.aiii.ai/g/484941
 

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