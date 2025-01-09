　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「蛇」麼攏不驚！北投警與金融機構連線　打擊犯罪迎平安佳節

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投分局邀請轄內金融機構等業者共同參與金融機構安全維護協調會，分局長陳瑞基（拿麥克風）盼業者密切聯繫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

年節將至，北投警分局長陳瑞基攜手金融等業者共同編織治安防護網，以實際行動守護民眾財產安全。他主持「114年金融機構安全維護協調會」，邀請銀行、金銀珠寶等代表齊聚一堂，共同交流防範犯罪經驗。他更幽默引用林強名曲《向前走》中「蛇麼攏不驚」的歌詞，鼓勵業者與警方緊密合作，共同迎接平安祥和的新年。

年關將至，不法分子往往蠢蠢欲動。協調會中，陳瑞基分局長深入剖析最新詐騙手法，特別提醒金融行員在民眾臨櫃大額提款或從事不符合其年齡屬性的投資行為時，應保持高度警覺。他幽默引用林強名曲《向前走》的經典歌詞「蛇麼攏不驚」，鼓勵金融業者與警方合作，攔阻犯罪，共同打造安全的社區環境。

陳分局長更強調，金融機構是防止犯罪的第一道防線，行員發現可疑徵候時，可立即撥打110或派出所電話申請警方「護鈔」服務，確保民眾財產不受損害。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲協調會現場，金融機構、珠寶銀樓及加油站業者踴躍參與。（圖／記者黃宥寧翻攝）

協調會現場，金融機構、珠寶銀樓及加油站業者踴躍參與，展現高度社會責任。各業者與警方積極互動，交流防範搶案、竊案及詐騙的實務經驗，並共同強化聯繫管道，確保緊急情況下能快速反應。

北投分局更宣布，春節期間將加強巡邏密度，並與轄內超商、大賣場等建立安全合作機制，透過持續推廣反詐騙教育與犯罪預防宣導，營造一個安心祥和的過年環境。

陳瑞基分局長最後呼籲，年節期間是犯罪高峰期，但警民合作是對抗不法的關鍵。他期許大家共同實現「蛇麼攏不驚」的目標，讓北投區的市民能夠在蛇年迎接平安、幸福的生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／監獄前擄人！　1男中彈
黃仁勳回台參加尾牙　預告一定會逛夜市「找她」！
獨／原本要去找家屬道歉！　邱軍一出庭「當場遭羈押」
小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」全場傻眼！　她開罵：覺得被羞辱
麻疹疫苗大缺貨！醫曝別恐慌　反問「另1支疫苗」打了嗎
氣象專家李富城遭詐騙！　揭受騙過程：跪下給你磕頭
洛杉磯野火太空看得到！　驚人衛星影像曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭監獄前傳槍擊案！1男遭擄脫逃中彈　犯嫌逃亡中

年關難過欠20萬被堵到！7人討債「違停被檢舉」　警救人還搜出K毒

趁過年撈一筆卻釀悲劇！兒違法堆置大量爆竹　父幫搬運慘遭炸死

男重裝登山摔傷又丟手機　衛星通訊裝置發報SOS！黑鷹吊掛救回

屏東琉球6旬船長獨駕舢舨捕魚翻覆　海巡救起送醫不治

高中生羽球鞋放櫃子被偷走！監視器拍到傻眼畫面：監考老師幹的

「蛇」麼攏不驚！北投警與金融機構連線　打擊犯罪迎平安佳節

點亮「打詐新四法」意象花燈　桃檢宣示政府懲詐決心

刑警竟變89機車猴！逆向闖紅燈還落跑拒酒測　罰18萬再記一大過

快訊／國1南下312.8km事故！中型貨車追撞學長　駕駛一度受困

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

快訊／宜蘭監獄前傳槍擊案！1男遭擄脫逃中彈　犯嫌逃亡中

年關難過欠20萬被堵到！7人討債「違停被檢舉」　警救人還搜出K毒

趁過年撈一筆卻釀悲劇！兒違法堆置大量爆竹　父幫搬運慘遭炸死

男重裝登山摔傷又丟手機　衛星通訊裝置發報SOS！黑鷹吊掛救回

屏東琉球6旬船長獨駕舢舨捕魚翻覆　海巡救起送醫不治

高中生羽球鞋放櫃子被偷走！監視器拍到傻眼畫面：監考老師幹的

「蛇」麼攏不驚！北投警與金融機構連線　打擊犯罪迎平安佳節

點亮「打詐新四法」意象花燈　桃檢宣示政府懲詐決心

刑警竟變89機車猴！逆向闖紅燈還落跑拒酒測　罰18萬再記一大過

快訊／國1南下312.8km事故！中型貨車追撞學長　駕駛一度受困

洛杉磯野火「陶晶瑩跟女兒在當地」！Janet住9年吐嚴重現況：持續蔓延

快訊／宜蘭監獄前傳槍擊案！1男遭擄脫逃中彈　犯嫌逃亡中

「台鹽生技」納豆紅麴膠囊出包！食藥署查「機能食品」9件標示違規

《白月梵星》2025開年人氣最火仙俠劇　白鹿演技大爆發、敖瑞鵬造型引熱議

基隆消防推「1216家庭逃生計畫」　定期演練提升全民防災能力

國道1號南向323.8公里台南大灣段　小貨車追撞前車肇逃

手機王2024年度報告「三星拿6獎奪冠」　AI應用、高階拍照大突破

北海道「世界三大夕陽美景」太美！置身日本起霧天數最多地區之一

藍營下一步推公教年改停砍　行政院盼捍衛世代正義並維持年金永續

字母哥撂倒「法國怪物」　公鹿雙星主場16分打爆馬刺

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

社會熱門新聞

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝：衰被波及生意更差

曾愛賭一夜輸贏40億　林秉文主導17年前假球案「害中華職棒染黑」

還原5檢座吃奢宴現場！吳乃仁拄枴杖帶美女秘書入席

吳乃仁吃低消6萬日料店檢察官在場　北檢：進行行政調查

台中某國小女教練受刀傷　緊急送醫

「你們可以放過我嗎？」5寶辣媽賣毒養小孩

快訊／三重早餐店驚傳火警　警消急援射水灌救

父逝留4地2房…獨子出國玩到頭七前一天　遺產繼承逆轉

勒索麥當勞7千萬　消防夫妻判刑定讞

虐死2歲童！網紅5寶媽求交保：兒女需要我　1原因延押

獨／虐貓慣犯催促快放人　法官悲憤斥「我心在淌血」當庭讓他後悔

更多熱門

相關新聞

氣象專家李富城遭詐騙！親揭受騙過程

氣象專家李富城遭詐騙！親揭受騙過程

詐騙集團手段日新月異，詐騙案件層出不窮。近日氣象專家李富城也成為受害者，他在臉書上透露，自己因為看了YouTube廣告而購買了一件外套，結果收到的商品與展示品完全不符，直呼「買到假貨」。

王星獲救！專家讚女友「3步驟教科書級求援」 需掌握黃金72小時

王星獲救！專家讚女友「3步驟教科書級求援」 需掌握黃金72小時

第一金連四年獲利創新高　元大金獲利創歷史新高

第一金連四年獲利創新高　元大金獲利創歷史新高

台南勞局結合工會匯集群愛助弱勢好過年

台南勞局結合工會匯集群愛助弱勢好過年

酒國昆凌慘了！法院認證詐財富商

酒國昆凌慘了！法院認證詐財富商

關鍵字：

北投分局陳瑞基過年銀行詐騙

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

一票爸媽「自製蒸鼻機」二度燙傷寶寶！

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面