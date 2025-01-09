「蛇」麼攏不驚！北投警與金融機構連線　打擊犯罪迎平安佳節

▲北投分局邀請轄內金融機構等業者共同參與金融機構安全維護協調會，分局長陳瑞基（拿麥克風）盼業者密切聯繫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

年節將至，北投警分局長陳瑞基攜手金融等業者共同編織治安防護網，以實際行動守護民眾財產安全。他主持「114年金融機構安全維護協調會」，邀請銀行、金銀珠寶等代表齊聚一堂，共同交流防範犯罪經驗。他更幽默引用林強名曲《向前走》中「蛇麼攏不驚」的歌詞，鼓勵業者與警方緊密合作，共同迎接平安祥和的新年。

年關將至，不法分子往往蠢蠢欲動。協調會中，陳瑞基分局長深入剖析最新詐騙手法，特別提醒金融行員在民眾臨櫃大額提款或從事不符合其年齡屬性的投資行為時，應保持高度警覺。他幽默引用林強名曲《向前走》的經典歌詞「蛇麼攏不驚」，鼓勵金融業者與警方合作，攔阻犯罪，共同打造安全的社區環境。

陳分局長更強調，金融機構是防止犯罪的第一道防線，行員發現可疑徵候時，可立即撥打110或派出所電話申請警方「護鈔」服務，確保民眾財產不受損害。

▲協調會現場，金融機構、珠寶銀樓及加油站業者踴躍參與。（圖／記者黃宥寧翻攝）

協調會現場，金融機構、珠寶銀樓及加油站業者踴躍參與，展現高度社會責任。各業者與警方積極互動，交流防範搶案、竊案及詐騙的實務經驗，並共同強化聯繫管道，確保緊急情況下能快速反應。

北投分局更宣布，春節期間將加強巡邏密度，並與轄內超商、大賣場等建立安全合作機制，透過持續推廣反詐騙教育與犯罪預防宣導，營造一個安心祥和的過年環境。

陳瑞基分局長最後呼籲，年節期間是犯罪高峰期，但警民合作是對抗不法的關鍵。他期許大家共同實現「蛇麼攏不驚」的目標，讓北投區的市民能夠在蛇年迎接平安、幸福的生活。