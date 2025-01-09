見考卷上1道數學題！他喊「真有老師出」　網曝解法：國小生都會算

▲常有網友在網路上分享數學題目。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會在網路上分享數學題目，相關文章總能掀起討論。近日就有網友丟出一道題目，直呼沒想到老師真把這題出在考卷上了！貼文一出，吸引不少網友回應，「這題很簡單啊，看留言就知道答案了」、「數學永遠不會背叛我，不會就是不會」。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文直呼，「沒想到真的有老師把這題出在考卷上。」他所貼出的題目如下：

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已知A×A=6，而且A×B=18，依前面兩二個的算式，可以推論B×B=？



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(3)54



(4)72

貼文一出，底下網友紛紛回應，「不用學根號也能解，A×A=6，A×B=18，B=18/A，B×B=18/A×18/A」、「這題超簡單，ABAB=18×18，AA=6，BB=(18×18)/6=54」、「A×B 2次，就知道AABB，知道AA多少，BB就出來了」、「A=根號6，B=3根號6，B的2次方=54，難在哪裡」。

還有網友分享，「國小生都會算，不用算A是多少，A×A=6，A×B= 18，可知A、B差三倍，所以B×B=A×A×3×3，6×9=54」。也有網友則說，「現實中根本用不到」、「選擇題一律猜C或3」、「把四個答案都帶進去題目算，約兩分鐘有解」。