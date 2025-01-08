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大陸 大陸焦點 特派現場

劉強東發「億元紅包」回報老家村民！出動運鈔車、武裝押運

▲▼劉強東發「億元紅包」回報老家村民！出動運鈔車、武裝押運。（圖／翻攝微博）

▲劉強東發紅包回報老家村民，出動運鈔車。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

京東集團創辦人、董事長劉強東8日發送紅包、年貨給老家江蘇宿遷光明村的村民們，由於準備的現金多達3000萬元人民幣（約1.28億元新台幣），現場還出動了運鈔車及武裝押運。

從網友曝光的畫面中可以看見，在年貨發放的現場，運送現金的運鈔車已經抵達，還有專門的武裝押運人員護送，大批村民們開心排隊領錢。

▼劉強東每年都給村民發紅包。（圖／翻攝微博）

▲▼劉強東發「億元紅包」回報老家村民！出動運鈔車、武裝押運。（圖／翻攝微博）

劉強東兒時的家境並不寬裕，當年離開村子去北京讀大學，全村的人湊了500元人民幣（約2100元新台幣）及76顆雞蛋，因此創業成功之後，他也知恩圖報，每年都回來發年貨、紅包，「村民扶我青雲志，我送村民萬兩金。」

今年，劉強東寫了一封信給村民，他在信中自稱「你們的大強子」，表示年貨包含衣服鞋子、手機電器、電動車等，60歲以上的老人還能獲得1萬元人民幣的現金紅包。

▲▼劉強東發「億元紅包」回報老家村民！出動運鈔車、武裝押運。（圖／翻攝微博）

最特別的是，劉強東今年還特別為以前他上小學時在校的所有老師，準備了每人10萬元（約40萬元新台幣）的現金大紅包。

此外，京東集團這幾年還在宿遷建設了京東全國客服中心、淮海經濟區倉儲物流中心、京東智慧城和京東物流平行總部等項目，展現了劉強東飲水思源的精神。

▼劉強東寫信給村民，並自稱「你們的大強子」。（圖／翻攝微博）

▲▼發40萬元大紅包給小學老師！劉強東：當年全村湊500元送我讀大學。（圖／翻攝微博）

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