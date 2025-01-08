麻疹疫情引恐慌！接觸者破3千創5年新高　衛福部長：目前情勢可控

▲衛福部長邱泰源出席老盟2025歲末圍爐感恩活動。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內醫院麻疹群聚相關確診者已達16人，接觸者匡列破3千人創5年新高；另有麻疹確診者活動至其他縣市，讓衛生局公布足跡示警，也讓民眾恐慌疫情是否擴散。衛福部長邱泰源今（8）日表示，目前情勢仍在可控範圍內，衛福部會持續監控疫情動態，確保防疫措施到位。

根據疾病管制署昨日公布最新監測，上周國內新增4起麻疹個案，其中2人和中部某醫院麻疹群聚相關，是陪病家屬與看護，累積相關個案達到16人，接觸者匡列超過3千人，為5年來新高；另兩人則是境外移入麻疹，分別是來自越南及印度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署也指出，部分個案曾於可傳染期間分別有台北市、台中市及高雄市公共場所活動史並搭乘大眾運輸，相關縣市已公布活動足跡；如有曾於相同時段出入相關場所的民眾要自主健康管理18天。此外，一名醫院急診女性醫護在網路上po文抱怨接獲醫院群組訊息，要求急診全體護理人員上班都得戴N95口罩，網友憂心麻疹風暴要來。

邱泰源今日出席老盟2025歲末圍爐感恩活動受訪表示，台灣疫苗接種成效佳，國內兒童接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)接種率達97%以上，要在台灣引發大規模流行並不容易，不過只要有病例發生就會進一步檢討，包含檢視公費疫苗準備情況，也了解自費疫苗狀況，鼓勵需要接種的人盡快施打。

針對醫療院所的防護措施，邱泰源指出，疾管署目前並未強制要求所有人都佩戴N95口罩，但如果個別醫療院所因為謹慎而要求，衛福部會尊重，但也呼籲，有疑似個案時佩戴N95是更安全的選擇，一般情況下佩戴外科口罩就已經足夠安全。邱泰源強調，「目前情勢仍在可控範圍內，我們會持續監控疫情動態，確保防疫措施到位。」