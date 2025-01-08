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快訊／「饗饗」爆食物中毒又違法營業　北市府確定開罰300萬元

▲饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗。（圖／記者黃士原攝）

▲饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗。（圖／記者黃士原攝）

記者袁茵／台北報導

知名自助餐「INPARADISE 饗饗」爆發多位民眾疑似食物中毒症狀，截至8日上午11時，醫院通報就醫人數已達19人，攝食日期涵蓋1月5、6日兩天，使台北市衛生局祭出停業處分，結果昨（7）晚查獲業者仍持續營業。對此，台北市政府稍早宣布，針對違法營業部分，已確定會處以最高300萬元罰鍰。

台北市政府稍早說明，對於本次食安事件，針對其違法營業部分，依《食品安全衛生管理法》第47條第13款，確定處以最高300萬元罰鍰。

台北市衛生局8日表示，昨（7）接獲醫院通報，民眾至饗饗微風信義店用餐後發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀，超過北市「疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程」6人就醫規定，已依《食安法》第41條予以停業。

北市衛生局指出，但至今（8）上午11時，醫院通報就醫人數已達19人，攝食日期涵蓋到1月6日，已依中央發布「疑似食品中毒事件處理原則」向疾病管制署申請流行病學調查。而北市衛生局昨（7）下午已送達停業處分，晚間主動查獲業者持續營業，會依違反《食品安全衛生管理法》第47條第13款，綜合評估影響層面予以重罰，最高可裁處300萬元罰鍰。

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