很多人不知道！2025年起30歲↑就有「免費健康檢查」可做

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近，Threads上有不少醫護分享，2025年開始，免費成人健康檢查年齡範圍擴大，30歲以上就可以進行檢查，也就是民國84年前出生的人都可以做。項目包括詢問疾病史、家族史、身高體重量測、尿液檢查、血液生化檢查、B型肝炎表面抗原、健康諮詢等等，話題引發熱論。

有醫護分享，從2025年開始，30歲以上就可以做免費的成人健康檢查，也就是民國84年前出生的民眾都有資格。根據衛福部官網更新的「成人預防保健880方案」，30歲以上未滿40歲民眾每5年可做1次免費健檢、40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者、65歲以上民眾每年1次成人健康檢查。

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至於服務內容包括四大項：

1.基本資料：問卷（疾病史、家族史、服藥史、健康行為、憂鬱檢測等）。

2.身體檢查：一般理學檢查、身高、體重、 血壓、身體質量指數（BMI）、腰圍。

3.實驗室檢查：(1)尿液檢查: 蛋白質。(2)腎絲球過濾率（eGFR）計算。(3)血液生化檢查：GOT、GPT、肌酸酐、血糖、血脂（總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇計算）、尿酸。(4)B型肝炎表面抗原﹙HBsAg﹚及C型肝炎抗體（anti-HCV）：45歲至79歲（原住民40歲至79歲），可搭配成人預防保健服務終身接受1次檢查。

4.健康諮詢：戒菸、節酒、戒檳榔、規律運動（含150分鐘／每週）、維持正常體重、健康飲食（含我的健康餐盤）、事故傷害預防、口腔保健、慢性疾病風險評估、腎病識能衛教指導。

至於要去哪裡做？有發文醫護解答，家附近的醫院都可以去詢問看看，幾乎每個縣市都會有醫院配合。另外，也有網友提醒，健檢不須付費，但不同醫療院所可能需要收掛號費。