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最囂張通緝犯！隔海教唆小弟開槍　搞垮2惡檢

黃村（中）偷渡回台，被刑事局警方盯上，趁他買檳榔時順利將其逮捕。（東森新聞提供）

▲黃村（中）偷渡回台，被刑事局警方盯上，趁他買檳榔時順利將其逮捕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年10月18日，因收賄被羈押的雲林縣議會議長黃凱，3百萬交保獲釋，立刻衝向哥哥黃村靈堂，痛哭失聲。黃村，曾是台灣最囂張的槍擊要犯，2009年落網，2015年假釋，出獄後3天父親過世，他在告別式說「聽爸爸的話，下半輩子要作好人」，可是他很快發現罹患肝癌，去年不敵病魔逝世，得年58歲。

1994年4月20日，黃村犯下雲林「水玲瓏KTV命案」，他因為與陪侍小姐齟齬，遭蔡姓經理率眾羞辱，於是與同夥分持長短槍，返回KTV，逼迫蔡男下跪，用槍柄猛烈敲擊頭部，最後導致蔡顱內出血死亡。

黃村（左）與擔任雲林縣議會議長的胞弟黃凱（右）手足情深。（翻攝黃凱臉書）

▲黃村（左）與擔任雲林縣議會議長的胞弟黃凱（右）手足情深。

案發後，黃村的老大、十大槍擊要犯林來福的軍師「黑狗」潘旭晃找了地方大老「喬」動檢察官宋宗儀，檢方以「黃有不在場證明」為由，作出不起訴處分，經此一案，黃村在雲林縣黑道「趴數」暴漲，甚至當上有線電視台董事。

檢察官宋宗儀（圖）收賄，針對水玲瓏KTV案，對黃村做出不起訴處分。（翻攝畫面）

▲檢察官宋宗儀（圖）收賄，針對水玲瓏KTV案，對黃村做出不起訴處分。

2001年底，曾勁元檢察官重啟調查「水玲瓏KYV命案」，被黑金勢力掩蓋的真相將浮出檯面，黃村潛逃中國，檢方將他依殺人罪嫌起訴，通緝；而囂張的黃村竟隔海放話，表示想殺掉曾勁元；至於包庇黃的宋宗儀，最後被最高法院依「濫權不起訴罪」判刑2年半定讞，是第一個因黃中箭落馬的檢察官。

逃亡中國後，黃村與陳勇志結合，2004年10月，跨海指揮小弟犯下雲林縣議員張嘉元服務處槍擊案，開了30多槍；同年11月，黃村與陳勇志要教訓雲林砂石公會理事長陳忠義，小弟卻開錯地方，對著雲林莿桐鄉一家雜貨店掃射70多槍；黃村甚至連對他有提拔之恩的政治人物胞弟，也派人對其豪宅開了50多槍；而犯下這些案子之後，黃村都發簡訊給媒體記者，表示案子是他幹的，囂張之至，因此成為台灣檢警亟欲逮捕對象。

黃村、陳勇志教唆手下對砂石公會理事長開槍，卻搞錯地方，槍擊雜貨店。（東森新聞提供）

▲黃村、陳勇志教唆手下對砂石公會理事長開槍，卻搞錯地方，槍擊雜貨店。

當時雲林地檢署檢察官徐維嶽抓了9名黃的手下，卻遭黃村隔海恐嚇，黃還公開向媒體及法務部，揭露徐主動向他以及8大行業業者索賄內幕，雖然黃村的指控最後沒有獲得證實，但徐維嶽因誣陷某里長賄選，另被查出向多名嫌犯索賄，再依職權不予起訴，其妻與兄嫂擔任白手套，全家落網，徐被判20年定讞，成為第2個被黃村扳倒的檢察官。

徐維嶽抓了黃村的手下，黃不滿，隔海傳簡訊（圖）恐嚇徐。（東森新聞提供）

▲徐維嶽抓了黃村的手下，黃不滿，隔海傳簡訊（圖）恐嚇徐。

2009年6月，黃村搭漁船偷渡回到台灣，結果行蹤被刑事局監控，6月25日，黃搭吳姓友人的賓士車，離開林口住處，前往自助餐吃飯，多名便衣刑警則埋伏在附近，等黃走到路旁的檳榔攤準備買檳榔時，大夥一擁而上，不費一槍一彈將黃逮捕到案；警方搜出3把制式手槍及169發子彈，火力十分驚人，其實，黃村的亡命歲月並不安寧，後來服刑10年，出獄即父喪，之後罹癌，臨死前連自己最親的胞弟都無法見上一面，囂張的背後盡是恐慌與淒涼。

黃村隔海爆料，指控檢察官徐維嶽（圖）收賄，徐最後黯然入獄。（東森新聞提供）

▲黃村隔海爆料，指控檢察官徐維嶽（圖）收賄，徐最後黯然入獄。


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