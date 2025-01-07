人妻「1部位」腫爆！醫師驚見第5期...搖頭：恐心肺衰竭猝死

▲曾姓婦人右腿嚴重靜脈曲張，醫師表示，曾婦已經將近第5期靜脈曲張，恐心肺衰竭、休克。（圖／中港澄清醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

雲林一名60歲曾姓主婦6年來深受靜脈曲張所擾，尤以右腿搔癢、腫脹、浮青筋等症狀日益嚴重，期間遍尋名醫嘗試各種療法，仍沒有得到好轉，去年到台中澄清醫院中港分院就醫，整形外科醫師呂明川為其進行微創靜脈曲張抽除手術，將病變的靜脈完全挑除，穿3個月彈性襪，目前順利康復。

中港澄清醫院表示，曾婦長期久站導致下肢靜脈循環不良，過去四處求診，嘗試過注射治療、施打血管硬化劑、靜脈膠治療以及微創雷射，但是效果皆不彰，輾轉來到中港澄清醫院已經是接近靜脈曲張第5期了。

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▲醫師呂明川提醒，靜脈曲張是常見的慢性疾病，年紀、懷孕、菸酒檳食用者與久站久坐行業別，都是高風險群。（圖／中港澄清醫院提供）



醫師呂明川指出，第5期靜脈曲張是很危險的級別，腿部皮膚色澤變深、有濕疹與硬結、患者本身感到非常不舒服，這代表下肢血液無法正常回流心臟，有更高機率發生肺栓塞、心肺衰竭、缺血休克而猝死，因此萬不可輕忽。

目前醫學技術有諸多方式治療靜脈曲張，呂明川強調，當保守治療無效，會建議侵入性療法，微創靜脈曲張抽除術能精準定位患部、局部麻醉，以小切口進行曲張的靜脈勾除，縮短恢復期、減低疼痛、快速康復、降低風險，且不用擔心會再復發。