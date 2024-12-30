三寶機車阿北出事了！斑馬線紅燈鬼切　下秒被轎車擊落還肇逃

▲阿北鬼切闖紅燈被汽車擊落。（圖／翻攝YouTube「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名民眾開車行經楠梓區家樂福前停等紅燈時，車上行車記錄器拍到路旁一名機車阿北突然穿越馬路想要直接左轉，此時燈號轉變，阿北直接被另一輛汽車撞上倒地，不料阿北起身後，竟向汽車駕駛表示「自己沒事」隨即騎車肇逃離開，讓駕駛傻眼只好報警，警方表示，阿北除了可能吃上6600元的罰單外，還可能因肇逃而被吊扣駕照。

這起車禍的發生過程被網友PO上網路，引發網友熱議，認為阿北的三寶行為很誇張，紛紛表示「三寶阿伯：我看是綠燈啊，幹嘛撞我！」、「太小力了可以重來一次嗎」、「阿伯哪來的自信跟智商？」。

楠梓分局表示，29日12時許獲報在高雄大學路與藍田路口有一起交通事故。經警方調查胡男駕駛自小客車沿藍田路西向內側快車道綠燈起步時，與右前方路邊起駛欲左轉，沿垂直方向逆行高雄大學路南向機車發生碰撞，而騎乘機車的阿伯在發生事故後僅表示自己無大礙，便逕自離開現場；此起事故的詳細肇事原因仍需調查後送交通大隊分析研判。

經警方初步檢視影像，肇事的機車騎士在路口左轉且未使用方向燈，涉違反道路交通管理處罰條例48條1項2款「轉彎不依標誌、標線、號誌指示」及42條「不依規定使用燈光」，可分別處600元以上、1800元以下及1200元以上、3600元以下罰鍰；另未留在現場報警處理，則可依同條例62條1項規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者」處1000元～3000元以下罰鍰，並得吊扣其駕照最多至3個月。

楠梓分局呼籲，駕駛人行經路口轉彎需依現場標誌、標線及號誌規定小心行駛，如發生事故務必留在現場耐心等候警方至現場調查處理，以維護自己的權益。