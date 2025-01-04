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日本96歲「最強阿嬤」吸百萬觀看！　立志當YouTuber到100歲

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 千代阿嬤的影片記錄20人大家庭的日常生活。（圖／翻攝自IG）

文／中央社

日本茨城縣有一位以「最強阿嬤」為暱稱的YouTuber，本尊是高齡96歲的千代阿嬤。她的影片真實記錄5代共20人大家庭的日常生活廣受歡迎，目標是「繼續當YouTuber到100歲」。

日本讀賣新聞報導，千代阿嬤的影音頻道名稱叫做「最強阿嬤，有時候有玄孫」（最強ばあちゃんときどき玄孫），從2022年2月開設以來，目前頻道訂閱人數已超過12萬人。影像內容大多是一家人務農及阿嬤跟玄孫們的互動等，從日常生活傳遞出大家庭特有的溫暖氛圍。

這個頻道目前已上傳約760部影片，每則影片觀看次數都有數萬次，甚至有超過170萬次的影片。

上傳影片中可以看到千代阿嬤充滿活力做家事及務農的身影，不光是年輕的網友，甚至連其他高齡者都表示「（從影片）獲得力量」。

提議開設影音頻道的是千代阿嬤26歲育有兩子的曾孫女，原因是「有這麼棒的阿嬤，我希望自己的孩子也能記得」。

許多網友在看完影片後留下「看了影片被療癒了」等留言，甚至還收到來自海外的信件，千代阿嬤興奮地說，「現在是我人生最快樂的時候」。

千代阿嬤平日跟大女兒及孫子生活，家庭其他成員則住在附近，她的原則就是「什麼事盡可能都自己做」。

她每天上午6時到7時起床，包括洗衣、打掃及為家人準備中餐等生活事項，都帶頭親力親為；她的食慾很好，每天一定要吃三餐。

因為很喜歡務農，千代阿嬤晴天時最多可以在田裡待上5到6小時，努力從事拔草等活動。她在500坪大小的田裡種了白菜、洋葱等約40種作物，現在還能輕鬆拔起重1公斤以上的白蘿蔔，「因為每天都活動身體，所以讓我常保健康」。

千代阿嬤1928年生於舊伊勢畑村（現在的常陸大宮市），10多歲時曾在東京都內擔任約2年的站務員，「當時幾乎每天都有空襲，從防空洞回到公司宿舍後，就看到天花板跟地上出現大洞」。

二次大戰結束後，千代阿嬤回到老家相親結婚，跟丈夫住在簡陋的小房子裡，開墾雜木林作為農田，種植地瓜及小麥等作物充飢。

千代阿嬤婚後不久生下大兒子，不幸的是小生命因為感染百日咳，出生約3個月就夭折。

經歷戰爭及戰後的苦難生活，增強了千代阿嬤「不能發生戰爭」的反戰思維，她後來拍攝的影片中也都提到這樣的想法。

在務農同時走過重重困難的千代阿嬤，目前過著被3個女兒、7個孫子女、5個曾孫子女及4個玄孫子女包圍的生活，「過著像老爺般的生活，光是活著就很幸福」。

自從影片被拍攝上傳後，千代阿嬤經常被人說「變得比以前年輕」；她談到勤做家事和拍攝影片等，認為這些需要經常思考的事也是長壽的秘訣。

千代阿嬤的目標是「繼續當YouTuber到100歲」，她說，因為想看著玄孫們長大，「我還不能變糊塗」，最強阿嬤的熱情依舊未減。（譯者：黃名璽）

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