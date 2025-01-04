水果刀搶超商800元...2小時落網　「我缺錢」惡男下場慘曝

▲桃園市鄭姓男子去年6月凌晨持水果刀在八德區東勇街某超商，搶得800元後逃逸，警方於不到2小時內拘捕鄭男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子去年6月間凌晨，持水果刀在八德區東勇街某超商，恐嚇女店員「我要搶劫」，店員不敢反抗打開收銀機，鄭則搶走收銀機內800元現金後逃逸，警方據報調閱監視器，在不到2小時內拘捕鄭男到案；桃檢調查時，鄭男坦承犯行，辯稱「缺錢花用」才鋌而走險，檢方偵結依攜帶凶器強盜罪嫌將鄭男起訴。

檢警調查，53歲的鄭姓男子於去年6月13日凌晨3時47分，攜帶水果刀並以口罩遮住機車車牌後，騎車前往八德區東勇街某超商，右手亮出水果刀、左手搭住女店員肩膀恫嚇「我要搶劫」，女店員當場嚇傻不敢反抗，只能打開收銀機，鄭嫌搶走收機內800元現金後，騎車揚長而去。

女店員隨後報警處理，八德警方調閱監視器追緝，於當天清晨5時10分在八德區福國路附近拘捕鄭嫌到案，距離持刀強盜作案時間還不到2小時就落網。

桃園地檢署調查時，鄭嫌坦承犯行不諱，辯稱因「缺錢花用」才鋌而走險，檢方根據被告作案時還以口罩遮住機車車牌，顯早有預謀犯案，並根據警方提供現場監視畫面，認為鄭嫌犯行明確，偵結依攜帶凶器強盜罪嫌將鄭男起訴。