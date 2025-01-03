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藍委提案「重症醫經訓練可執行麻醉」　醫學會反彈：踐踏專業

麻醉醫師,麻醉,手術,手術室。（圖／達志／示意圖）

▲手術麻醉攸關病人安全。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

醫美診所傳出使用舒眠麻醉引發醫療死亡事件，立法院衛環委員會昨（2）日通過國民黨立委蘇清泉臨時提案，要求衛福部研議讓心臟、移植外科重症等醫師，經過麻醉科一定專業訓練後可執行麻醉，以解決專業人力不足問題。此舉遭麻醉醫學會反彈，直言這樣做法非常不妥，根本就是踐踏、否定麻醉的專業。

蘇清泉提案指出，有鑑於目前實務上，醫師在外開業的診所很多，單單醫美診所就有700多家，然而只有40多家接受評鑑，診所缺少麻醉醫師，將帶給手術患者面臨麻醉的風險，因此提案要求衛福部研議辦理心臟外科、移植外科、重症等醫師，接受麻醉科一定期間的專業訓練之後，可以執行麻醉業務，以彌補專業人力的不足，降低重症患者的麻醉生命風險。

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台灣麻醉醫學會理事長余黃平指出，「麻醉並非只是讓病人睡一覺那麼簡單，尤其是重症醫療，更需要專業麻醉醫師處置，這並非人力問題，而是專業問題，否則醫美診所也不會出現那麼多問題，這樣輕忽的態度，才會讓醫美麻醉處於不安全的環境。」

余黃平表示，麻醉專科醫師是經過嚴格的4年專業訓練，其價值在於能夠手術各種可能的在緊急情況下，迅速做出正確處置，保障病人安全，這絕對不是任何專科醫師透過簡單研習或者短期訓練就都能取代的。

余黃平舉例，病人全身麻醉處於安眠、鎮靜的狀態，一般人可能無法分辨病患是睡著還是不呼吸；其次，一旦發生緊急狀況，麻醉醫師可以立即處理呼吸道來搶救病人呼吸，但這個搶救的時間只有短短幾分鐘，因此如果沒有專業的及早發現、立即處置，後果將非常嚴重，「用簡單訓練就能執行麻醉的想法，根本是在開醫療的倒車。」

至於人力短缺問題，余黃平認為，目前麻醉人力並非短缺，而是需要妥善規劃和安排，把人力用在最需要的地方，這才是長久規劃，而不是依賴非專業醫師來執行麻醉。

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