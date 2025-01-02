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大陸 大陸焦點 特派現場

陸春節機票價格狂跌！最高跌幅近七成　國內外機票預訂超365萬張　

▲▼飛機，南方航空，春運，過年，返鄉，旅遊。（圖／CFP）

▲2025年大陸春運將於1月28日正式啟動。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2025春運將於1月14日正式展開，數據顯示，在機票價格方面，截至2024年12月23日止，2025年春運大陸國內航線經濟艙平均票價（不含稅）同比下降2.2%，主要航線的機票價格同比略有下降。以杭州為例，到昆明、三亞、海口、廣州等熱門城市最低價格從200元（人民幣，下同）到290元不等，杭州到昆明、三亞票價降幅達64%；到海口下降63%；到廣州下降61%。

▲大陸旅宿平台上的機票價格降幅榜。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸旅宿平台上的機票價格降幅榜。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，航旅縱橫數據顯示，截至2024年12月24日，2025年春節假期（2025年1月28日至2月4日）國內航線機票預訂量超244萬張；出入境航線機票預訂量超112萬張，同比增長約37%。其中，除夕（1月28日）前三天為機票預訂高峰期。

大陸2025年春運期間，北京飛往佳木斯、哈爾濱、長春、赤峰、海拉爾，上海飛往哈爾濱、大連，深圳飛往海口、重慶、南昌等航線是熱門探親航線；各地飛往海口、三亞、西雙版納、昆明和哈爾濱等城市的航線是熱門旅遊航線。

值得注意的是，大陸春節期間，部分境內熱門目的地的旅遊成本雖然有降低，但一些國際航線和飯店的價格卻出現更加便宜的情況，進而帶動出國旅遊的熱潮。

大陸旅宿網站「攜程」平台上，大年初一出發、初七返程的上海至哈爾濱往返機票價格為3000多元；初一出發、初七返程的上海至濟州島往返機票價格僅為2000多元；初一出發、初七返程的北京至三亞往返機票價格為5000多元，而初一出發、初七返程的北京至曼谷往返機票價格僅為4000多元。

去哪兒大數據研究院研究員劉婷表示，北京、上海、廣州、深圳等大城市出發的航班票價仍然較高，部分城市出發的機票價格相對較低，例如青島、武漢、西安等城市出發，返鄉航線的機票價格也降至4至6折之間，「與這些熱門航線相對的返程航線，則降至2折左右，例如三亞至北京、三亞至杭州，除夕當日價格均為2.2折。」

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