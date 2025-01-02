李文宗否認勾串滅證　律師建議發明新儀器「串證就電死」

▲李文宗向法院表示，不會與政治獻金案被告、證人勾串或滅證，希望維持交保裁定。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨前主席柯文哲與眾望基金會董事長李文宗涉侵佔政治獻金遭起訴後，檢察官認為柯、李互為分身，關係密切，可能與在逃的「橘子」許芷瑜勾串、滅證。台北地院2日第3次召開羈押庭，李文宗稱早已被民眾黨切割，不會接觸串證，且「大家都知道分身是蔡璧如」，辯護律師則質疑，全案有多次偵辦進度外洩，「誰在放消息影響證人？該被強制處分的真的是被告嗎？」

北院特地要求登記旁聽相關被告羈押庭的民眾，進入法庭時都要關閉手機，但李文宗的羈押庭開到一半時，旁聽席突然傳出連串的「叮咚」、「叮咚」聲，不少民眾指著坐在角落的網紅四叉貓（劉宇席）大喊「沒關機」、「偷錄音」、「特權」。

四叉貓見狀趕緊拿起包包，邊說「對不起，剛直播沒有關（手機）」，邊走向法庭門口，經法警檢視並未錄音錄影後，隨即自行離去，法官則將這段插曲記在庭訊筆錄。

李文宗原本在2024年12月29日被裁定交保2000萬元，並配戴電子監控設備替代羈押，且明令除日常家庭及工作必要，不得接觸同案被告、證人。檢察官不服提出抗告，高院將李文宗與柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇4人的交保裁定都撤銷發回。

▲四叉貓旁聽李文宗羈押庭時沒有關手機，簡訊聲響引發民眾質疑偷錄音。（圖／記者莊喬迪攝）

檢察官指出，李文宗曾向妹妹李文娟自稱是「市長（指柯文哲）分身」，還是民眾黨不分區立委的7人決策小組成員，也曾加入LINE群「木可危機處理小組」，群組成員都是民眾黨工，可見李文宗與柯文哲關係密切，木可公司就是民眾黨黨營公司，而檢方至今查無木可帳目證據，是因為「李文宗叫李文娟碎掉了」，可見李文宗介入黨務、財務甚深，有勾串、滅證之虞，仍有羈押禁見的必要。

李文宗表示，他在8月被約談到9月遭收押期間，都沒有和民眾黨接觸，以後怎麼可能再接觸？且他只跟家人對話提到「分身」，從來沒有在外面說過，「大家都知道分身是另一個人，就是蔡壁如」，他並沒有介入民眾黨務，只是提供諮詢、功能性支持，也跟被通緝的許芷瑜極少溝通、講話，甚至沒有手機聯絡人資訊，更不可能聯絡許芷瑜。

▲李文宗曾傳訊息給妹妹李文娟(圖)，自稱是柯文哲的分身。（資料照／記者劉昌松攝）

李文宗的律師舉例，檢察官偵查階段聲押、延押時都沒有提到柯文哲與沈慶京為京華城案期約賄賂的時間，結果媒體卻在案件起訴前就寫出期約時間是2020年2月20日；另外，媒體在2024年12月17日報導民眾黨「屯田計畫」，隔天李文宗接受訊問時，就被檢察官問到相同問題。

律師質疑，「誰才是在放消息、影響證人？」律師建議，如要確認李文宗是否與共犯、證人聯繫，可定期或不定期檢視李文宗的手機電腦紀錄抽檢，或是發明新儀器，只要想到串證就馬上把你電死，希望法院能維持交保裁定。