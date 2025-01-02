柯文哲三開羈押庭不忍了　開嗆北檢：想要繼續關我就直接講

▲北院再次召開羈押庭，柯文哲嗆北檢檢察官「如果要繼續關我就直接講」。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案被起訴，北檢不滿他被裁定7000萬元交保二度抗告成功，台北地院2日晚間6點再次召開羈押庭。檢方在庭上直言，蔡壁如在外都已翻供，難認柯交保不會串供，還指控柯透過直播、便簽隔空串證，氣得柯文哲反嗆「你們如果要繼續關我就直接講。」

檢察官在羈押庭上表示，柯文哲曾經是我國最有權勢者之一，實質影響力不會因為是否辭黨主席而有所不同，外界傳言的檢方逼迫柯文哲辭黨主席更是惡意扭曲，事實上柯文哲2024年9月就想寄信辭黨主席，但檢方為了防止串證而不同意，強調檢方沒有任何政治立場。

檢方接著指控，柯文哲交保在外時，曾在直播說「政府官員不會故意去做違法的事情」，且柯文哲之前曾經寫便簽給前台北市政府副市長彭振聲，內容是「原則很簡單，公務員不坐牢」，質疑兩者是在隔空串證，卸責公務員，加上蔡壁如在外都已翻供，難認柯交保不會串供。



對此，柯文哲直言，公務員要合法一直是他的口頭禪，所有證據都被扭曲解釋，而且檢方的邏輯很詭異，說他具有實質影響力，不會因辭黨主席而改變，那麼他在土城看守所，就會完全沒有影響力嗎？外面的支持者就不會替他講話嗎？「你們如果要繼續關我就直接講。」