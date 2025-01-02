快訊／沈慶京遭檢控交保「恐逃亡越南」　他回：我都80歲了怎麼跑

記者黃宥寧、趙蔡州／台北報導

威京集團主席沈慶京日前因京華城、政治獻金案遭起訴，案件經檢方再度抗告成功，台北地院2日召開第3次羈押庭。檢察官在庭上補充羈押必要性，強調沈慶京嫌疑重大與逃亡可能，還指控威京集團在越南有置產，沈慶京可能債留台灣逃亡海外，變成「陳由豪2.0」。

沈慶京2日下午前往台北地院出席第3次羈押庭，他庭審期間由於需要定時服藥，邊吃邊聽檢察官陳述案情。他告訴法官，由於罹患腎廔管、敗血症及腎臟發炎，右側接管排尿困難，隨時可能需要起身，法官因此提醒他「有不舒服可隨時站起來。」

檢察官在庭上再次強調羈押必要性，以及沈慶京涉嫌重大及有逃亡可能，還諷刺沈慶京在先前以1億元交保時無法如預期籌措2億元，形容其「無法與其他商界朋友較勁」。

檢方指出，搜索期間，沈慶京曾對調查官表示「人在外」或「人在辦公室」，但30分鐘後卻被發現在戶籍地11樓的公共樓梯間，準備經安全梯離開，認為此舉顯示有逃亡企圖，還指控沈慶京的威京集團在越南有置產，沈慶京可能債留台灣逃亡海外，變成「陳由豪2.0」。

▲檢察官再次強調羈押必要性，指控沈慶京先前已有逃亡企圖。（圖／記者湯興漢攝）

檢方還提到，沈慶京因國內資金壓力大遭債主追債，曾指示以現金方式將港幣與新台幣運出國，並由王姓司機拍照存證，當庭更出示大量現金照片作為證據，更進一步指控「串供與翻供已成事實」，例如蔡壁如偵查期間曾指稱「WEN」是柯文哲，但日前接受媒體訪問時卻改口否認，形成翻供情形。

檢方還主張，沈慶京對其他共犯與證人具有影響力，例如對同案被告許芷瑜的行程安排與聯繫，辯護人亦未否認沈與柯文哲的會面安排，顯見串證疑慮難以排除，因此建請法院續押，強調此為偵辦本案的必要手段

針對檢方逃亡指控，沈慶京表示他的資產大於負債「不會跑」，而且他快80歲了，到海外能還重新開始嗎，至於串供與翻供可能，他一度情緒激動誤將「蔡壁如」稱為「柯壁如」，隨即修正並反駁：「這與我有什麼關係？我只是一個賠錢很多的人，只想解決問題」。

檢方陳述完畢後，法庭一度暫時休庭，再開庭後由沈慶京的辯護律師進行辯護陳述。沈慶京羈押庭在2日晚間7點56分左右結束，結果預計待柯文哲等4人羈押庭全部結束才會宣布。