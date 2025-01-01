　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「妳幫我超久」工人開心感謝成鐵證　約砲13歲少女判刑4年2月

▲ 女高中生,制服,女生,女學生 。（示意圖／photoAC）

▲新竹一名陳姓工人多次鎖定未成年少女約砲，即便被判刑也不收斂。（示意圖／photoAC）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名陳姓泥作工人因和未成年少女性交，多次被判刑，然而陳男不知悔改，仍藉網路遊戲，將另名13歲少女約到車上發生關係，事後還開心傳訊對少女說「妳幫我超久、謝謝」，少女也說「那不用謝啦」，兩人訊息被少女母親發現，母親怒將陳男告上法院。台灣高等法院審理，依陳男犯2個對未滿14歲之女子為性交罪，處4年2月徒刑。可上訴。

判決指出，陳男打網路遊戲「傳說對決」，認識13歲少女小美(化名)，並在2023年1月30日及31日半夜，開車前往小美家附近，和小美約在天橋下見面，在車上愛撫小美並發生性行為。直到小美於同年3月11日無故離家並和陳男外出，經小美母親報警，警察尋獲小美後，小美母親也查看小美的手機，發現陳男和小美討論性行為的訊息對話，全案才曝光。

一審法官認為，根據小美和陳男的對話，包含「明明是你手指比較粗才沒辦法」、「我用兩隻用不進去」、「人家明明就是說一根手指一根手指慢慢加」，判定陳男對小美性交未遂，審酌陳男在案前就有多次和未成年少女性交的紀錄，也因此入監服刑，卻仍再犯，依犯2個對未滿14歲之女子為性交未遂罪，處3年4月徒刑。

案經上訴到二審，法官指出，兩人對話還有陳男說「妳幫我、超久、其實我蠻開心的，謝謝」、「都是我叫妳起來才停」、「跟妳說喔，我第一次用嘴巴用屁股…」，小美也回「幹嘛謝謝」、「那不用謝啦」、「你害偶只要想到你舔偶，偶就會感覺○○的..(？」，可見兩人屬於性交既遂，審酌陳男沒有賠償受害者，依2項對未滿14歲之女子為性交罪，改判4年2月徒刑。全案還可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
羅志祥開唱「遭觀眾砸派」　失控畫面曝光
快訊／是元介宣布結婚！
快訊／震撼彈！　《木曜4》阿部瑪利亞宣布解約
快訊／歐陽妮妮生了！　跨年夜全家「醫院迎男寶寶」
LIVE／紐約時報廣場「跨年降球」迎2025　百萬人齊聚狂歡
快訊／跨年焰火砸中日本女童！　台中市消防局開罰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

16歲少年車手吞9萬詐欺贓款...慘被當街狂毆　4煞下場曝

快訊／台東富岡漁港1女不慎落海　海巡人員救起送醫

快訊／貨車停斜坡突下滑！送貨員遭壓車底　救出急送醫

固定架鬆脫煙火射偏！害日本6歲女童眼睛燙傷　廠商挨罰10萬

「妳幫我超久」工人開心感謝成鐵證　約砲13歲少女判刑4年2月

未禮讓行人挨罰2千元　駕駛：先進國家沒有在算3個枕木紋的

妻小睡休息竟猝死...痴情夫悲痛癱軟　台中警送暖助度難關

快訊／火焚折屍塞冰箱！狠嫌被逮起出手槍、子彈　法院裁准羈押禁見

阿兵哥騙包養！誘17女拍私密片　恐嚇「得不到就毀掉妳」下場曝

試車搶走500萬賓士AMG逃4天　撞警車再衝進田裡...超糗畫面曝

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

火焚折屍塞 #冰櫃 ！ 主嫌落網嗆記者：關你屁事啊

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！

安心亞爆乳馬甲裝「幫你呼呼」辣翻　「一字馬.M字腿」13分鐘組曲開全Mic

女買拖把二度退貨被拒 #大東夜市 咆哮警強制送醫 #台南

小哈利曾反抗父母「疫情飛紐約就學」　拒絕迎合他人審美「把人生的秀演好」

16歲少年車手吞9萬詐欺贓款...慘被當街狂毆　4煞下場曝

快訊／台東富岡漁港1女不慎落海　海巡人員救起送醫

快訊／貨車停斜坡突下滑！送貨員遭壓車底　救出急送醫

固定架鬆脫煙火射偏！害日本6歲女童眼睛燙傷　廠商挨罰10萬

「妳幫我超久」工人開心感謝成鐵證　約砲13歲少女判刑4年2月

未禮讓行人挨罰2千元　駕駛：先進國家沒有在算3個枕木紋的

妻小睡休息竟猝死...痴情夫悲痛癱軟　台中警送暖助度難關

快訊／火焚折屍塞冰箱！狠嫌被逮起出手槍、子彈　法院裁准羈押禁見

阿兵哥騙包養！誘17女拍私密片　恐嚇「得不到就毀掉妳」下場曝

試車搶走500萬賓士AMG逃4天　撞警車再衝進田裡...超糗畫面曝

四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了

花蓮台灣好行「郵輪式公車」受歡迎　即起抽號搭車...杜絕搶位

辛巴威正式廢除死刑！　約60名死囚「減刑為監禁」

高市大同醫院2025元旦長庚接棒　經營權轉換...陳其邁親曝利多　

快訊／呂政儒12場禁賽令期滿　本周是否出賽正式揭曉

16歲少年車手吞9萬詐欺贓款...慘被當街狂毆　4煞下場曝

影／男童當面問「我要當總統！你支持我嗎？」　賴清德笑：當然會

「台灣觀光100亮點」1月焦點在屏東　遊亮點還可抽好禮

東歐陷困境！烏克蘭拒讓俄羅斯天然氣借道　摩爾多瓦進入緊急狀態

是元介宣布結婚…交往2年多套牢圈外女友　「1314發文時間」超閃

社會熱門新聞

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

台南跨年晚會插曲！布條綁汽球飄空中

醉女叫車遇惡司機被帶回家脫褲猥褻！

台中跨年會場警報二度響起！別再來了

日本6歲女童遭煙火燙傷　盧秀燕：釐清原因

妻小睡休息竟猝死痴情夫悲痛　台中警送暖

北檢抗告理由　蔡壁如翻供成關鍵

新北放1314煙火　驚見「煙火船燃燒」

蘿拉涉毒被帶回警局！強制執行時蔡阿嘎也在場

柯文哲自爆收押時「4大特殊待遇」

金門跨年晚會狂出包　無人機排字看不懂

更多熱門

相關新聞

少女慘遭性侵10年！狼姑丈重判9年10月

少女慘遭性侵10年！狼姑丈重判9年10月

高雄一名少女因父母離異，國小三年級開始寄住在姑姑家中，沒想到卻遭姑丈阿榮（化名）性侵長達10年，由於阿榮在家族中學歷最高，形象良好，少女只好一直隱忍，直到長大後，她因不堪被姑丈長期言語霸凌，情緒崩潰才向家人說出此事。高雄地院審理後，依連續對未滿14歲之女子犯強制性交罪，對阿榮處有期徒刑9年10月。

送遊戲點數誘2少年上摩鐵　噁男性侵還拍片

送遊戲點數誘2少年上摩鐵　噁男性侵還拍片

收費辦多P性愛趴誘少女下海　新竹男判5年10月

收費辦多P性愛趴誘少女下海　新竹男判5年10月

玩遊戲還能學防詐？臺灣期貨交易所帶你修煉「防詐力」

玩遊戲還能學防詐？臺灣期貨交易所帶你修煉「防詐力」

萬華卡拉OK惡老闆　找2未成年少女色情陪酒

萬華卡拉OK惡老闆　找2未成年少女色情陪酒

關鍵字：

性交犯罪泥作工人未成年少女法院判決網路遊戲

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！

恭喜！　5生肖2025旺爆

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死

鄭家純醫生老公「首露臉」！

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

陸跨年眾女星大唱中文版〈APT.〉挨批難聽

等101煙火！一群人「全拍錯棟」ICU醫笑翻

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」尷尬畫面曝

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

台南跨年晚會插曲！布條綁汽球飄空中

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸

更多

最夯影音

更多

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面