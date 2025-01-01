「妳幫我超久」工人開心感謝成鐵證　約砲13歲少女判刑4年2月

▲新竹一名陳姓工人多次鎖定未成年少女約砲，即便被判刑也不收斂。（示意圖／photoAC）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名陳姓泥作工人因和未成年少女性交，多次被判刑，然而陳男不知悔改，仍藉網路遊戲，將另名13歲少女約到車上發生關係，事後還開心傳訊對少女說「妳幫我超久、謝謝」，少女也說「那不用謝啦」，兩人訊息被少女母親發現，母親怒將陳男告上法院。台灣高等法院審理，依陳男犯2個對未滿14歲之女子為性交罪，處4年2月徒刑。可上訴。

判決指出，陳男打網路遊戲「傳說對決」，認識13歲少女小美(化名)，並在2023年1月30日及31日半夜，開車前往小美家附近，和小美約在天橋下見面，在車上愛撫小美並發生性行為。直到小美於同年3月11日無故離家並和陳男外出，經小美母親報警，警察尋獲小美後，小美母親也查看小美的手機，發現陳男和小美討論性行為的訊息對話，全案才曝光。

一審法官認為，根據小美和陳男的對話，包含「明明是你手指比較粗才沒辦法」、「我用兩隻用不進去」、「人家明明就是說一根手指一根手指慢慢加」，判定陳男對小美性交未遂，審酌陳男在案前就有多次和未成年少女性交的紀錄，也因此入監服刑，卻仍再犯，依犯2個對未滿14歲之女子為性交未遂罪，處3年4月徒刑。

案經上訴到二審，法官指出，兩人對話還有陳男說「妳幫我、超久、其實我蠻開心的，謝謝」、「都是我叫妳起來才停」、「跟妳說喔，我第一次用嘴巴用屁股…」，小美也回「幹嘛謝謝」、「那不用謝啦」、「你害偶只要想到你舔偶，偶就會感覺○○的..(？」，可見兩人屬於性交既遂，審酌陳男沒有賠償受害者，依2項對未滿14歲之女子為性交罪，改判4年2月徒刑。全案還可上訴。