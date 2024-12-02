萬華卡拉OK惡老闆　找2未成年少女色情陪酒

▲惡老闆找未成年少女坐檯。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫Pexels）



記者張靖榕／綜合報導

臺北萬華一間卡拉OK店老闆涉嫌雇用2名未成年少女坐檯，還搞色情伴唱，更可惡的是將2人賺來的錢利用各種名目恐嚇討錢、苛扣。台北地檢署依涉犯兒少性剝削、人口販運防制條例起訴2人。

《聯合報》報導，萬華一間卡拉OK店李姓老闆與同居楊女，雇用20名小姐陪坐檯，其中有2名未滿16歲少女，竟要他們色情陪唱，再用各種方式剝削2名少女。

台北地檢署依涉犯兒少性剝削、人口販運防制條例起訴2人。