回家路成惡夢！信義區叫車卻被載回淡水　酒醉正妹遭司機脫褲猥褻

▲北部鄭姓職業司機利用女乘客酒醉意識不清，將人載回著家性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

跨年夜狂歡別忘安全，酒後返家多留心！北市1名透過叫車平台接案的鄭姓司機，在信義區某酒吧附近接載一名醉酒正妹，他見對方因酒醉意識模糊，竟起了歪念，直接將車駛回自己住處，再褪去正妹長褲，隔著內褲徒手撫摸下體猥褻得逞。士林地院審理後，依乘機猥褻罪，處有期徒刑1年。

去年某日凌晨4時許，鄭姓司機在台北市信義區某酒吧附近接載成年女子小花（化名）。小花因酒醉意識模糊，原計劃返回新北市住處，鄭男應將她安全送回，但在發現小花無力下車後竟起歪念，將車駛往自己位於新北淡水區的住處。原本僅需約30分鐘的車程，硬是被延長至近50分鐘。

同日凌晨，鄭男利用小花酒醉無法抗拒的狀態，將她抱至床上，脫下其長褲並隔著內褲撫摸下體，猥褻得逞。事後，小花驚醒報警處理，淫狼鄭男遭起訴。

狡詐的鄭男在法院開庭時否認犯行，小花則建請法官從重量刑。法官審酌，鄭男以駕駛車輛運送旅客為業，透過叫車平台提供服務，本應善盡職責，妥善且安全地完成旅客的指定運送任務。然而，他卻罔顧旅客對叫車平台及其本人的信任，趁女乘客酒醉意識不清、身體癱軟無法抗拒之際，對小花實施猥褻行為，以滿足一己私慾，明顯未尊重小花的身體自主權與性自主決定權。

鄭男的行為不僅違反職業道德，更對小花造成嚴重的身心創傷，行為實屬不該，應予嚴厲譴責。此外，鄭男自始否認犯罪，迄猶未與小花達成和解或賠償其所受傷害，犯後態度非佳，依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年。

《東森新媒體ETtoday》溫馨提醒：跨年夜的狂歡固然重要，但安全更不可忽視。飲酒時切記量力而行，保持清醒，避免因醉酒而降低警覺；搭乘叫車平台時，不妨多花幾秒確認車牌與司機資訊，並將行程分享給家人或朋友，讓關心您的人安心，歡樂跨年，平安迎接嶄新的一年。

性侵害就是犯罪,請撥打110、113。