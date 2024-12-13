租屋給她「上班」　女房東被判刑2個月

記者黃翊婷／新北報導

婦人阿鳳（化名）將位於新北市的某房屋出租給A女使用，後來A女被查獲從事性交易，她也因此挨告。雖然阿鳳堅稱不知情，但新北地院法官檢視A女的證詞以及A女與阿鳳的對話紀錄，發現她曾在訊息中提及「妳覺得那邊的客人好做嗎」等話，顯然是知情的，最終沒有採信她的說詞，並裁定駁回上訴，維持一審判決有期徒刑2個月。

▲阿鳳將房屋出租給A女使用，但辯稱不知道對方從事性交易。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳明知A女租屋是要從事性交易，仍將位於新北市的某房屋以每個月1.2萬元為代價，出租給A女使用；去年2月間有網友在網路論壇刊登性交易廣告，號稱「新人，保證沒約過」，被執行網路巡邏的警員發現，於是警員喬裝成客人，透過LINE聯繫，並與A女約定進行性交易，費用為1500元，進而將人抓獲。

A女被逮之後，出租房間的阿鳳也因此挨告，一審被法官依圖利容留性交罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。阿鳳提出上訴並強調，自己只是單純租屋給A女，不知道對方從事色情行業，法官不能僅憑片面之詞就認定她有罪。

不過，A女出庭證稱，阿鳳是她的二房東，該房屋是租來「上班用的」，就是從事性交易，阿鳳也知道此事。而在A女與阿鳳的對話紀錄中，阿鳳曾傳訊息詢問A女「妳覺得那邊的客人好做嗎」、「我覺得這樣剛剛好，因為妳都按習慣了，我覺得客人那個亮度都說很好」等等。

新北地院二審法官認為，從A女的證詞和對話紀錄看來，阿鳳顯然知道A女租屋是為了從事性交易，她的說詞和客觀事證不符，因此沒有採信，本案犯罪事證明確，一審用法、量刑並無違誤，最終裁定駁回上訴，全案確定。