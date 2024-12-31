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柯文哲「辭職信」消失10天　白營傳話找黃國昌談一件事

本刊掌握，柯文哲（右）交保返家後，白營傳話請柯與黃國昌（左）談清楚接班議題。

▲本刊掌握，柯文哲（右）交保返家後，白營傳話請柯與黃國昌（左）談清楚接班議題。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，他29日庭訊時說：「我要辭黨主席，請黃國昌幫忙！」為黨魁接班人選定調。不過，台北地院本月20日早已裁准，柯的主席辭職聲明書可由柯簽名後交付民眾黨祕書長周榆修，但法院裁定已逾10天，民眾黨至今對外仍稱沒收到信，白營基層有人推測，若黨高層沒有說謊，那就是柯「留一手」，在北院裁定後始終沒把辭職信寄出去，反讓柯得以在庭訊時向法官訴求交保。

即便柯獲准交保，但白營核心除黨籍立委黃國昌之外，包括周榆修、黨副祕書長許甫、黨團主任陳智菡及多名黨發言人幾乎都是同案證人，因此全都避免與柯私下接觸，防止檢院以串證、實質影響力等作為羈押柯的理由。

本刊掌握，柯27日獲交保返家後，柯營曾派人私下轉達柯，因「黃國昌一直不想當主席」，若柯真有意黃接班，「請柯自己跟黃國昌談清楚」，另也告訴柯，若有意交棒，小草的情緒須安撫，無論親口或寫封信都好。隨後，柯即在29日庭訊表示要辭主席，交給黃處理，形同為黨魁接班人定調。

小草支持者挺柯文哲戰清白，讓黨主席接班一直難產，柯親口表達辭主席後，可望替白營安撫小草情緒。

▲小草支持者挺柯文哲戰清白，讓黨主席接班一直難產，柯親口表達辭主席後，可望替白營安撫小草情緒。

不過，依民眾黨黨章，主席請辭須在6個月內完成補選，新任主席誕生前，代理主席由中央委員互推產生，換言之，柯庭訊時宣示辭主席並請黃國昌幫忙，但代理主席須具中央委員身分，又因中央委員將於1月19日改選，如何確保柯接班意志能貫徹，柯營內部早有各種沙盤推演方案。

本刊掌握，黨內有意把握柯交保重獲自由的時間，先替後續的黨務預作準備。知情人士說，目前由主席指定的中央委員僅有林富男一席，柯可先趁交保期間預擬指定中央委員名單，最多可指定三席，讓柯屬意的黃國昌等人入列，即可不受中央委員改選結果影響，另則是讓黃繼續擔任下會期的黨團三長，以保有中央委員及代理主席資格；至於黨內有人提議讓柯改任榮譽主席以安撫小草，因擔心柯恐遭質疑對黨仍有影響力而暫時作罷。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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鏡週刊.柯文哲

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