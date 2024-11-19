柯文哲自爆還有2大案　喊辭主席指定接班人

▲民眾黨主席柯文哲9月5日遭收押後認為，還有北士科及台智光案不知要被押多久，指定黃國昌接黨主席。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲深陷京華城貪汙弊案遭羈押，他8月底向民眾黨請假3個月即將屆滿，昨民眾黨替柯文哲宣布要讓他再請假3個月，本刊調查，柯在遭收押2週後即自曝接下來還有北士科案及台智光案恐被查，不知要押到何年何月，因此表示「一人政黨開始，不能一人政黨結束，我一定要辭黨主席」，並指定黃國昌接任，以延續民眾黨香火與能量，有利面對未來的官司。

深陷京華城弊案的民眾黨主席柯文哲，12日由檢方提訊，他步出囚車時，以光頭造型現身，引發各界猜測他剃髮動機，台北看守所則澄清，是柯主動要求。

▲民眾黨立委黃國昌在9月18日已獲柯文哲出庭時指定為黨主席接班人。

各方揣測柯以光頭形象示人的動機為何之際，本刊掌握，早在9月18日柯遭羈押半個月時，已預判案情走向對他不利，在庭訊時脫口說出：「一人政黨開始，不能一人政黨結束，我一定要辭黨主席，要黃國昌接任，再來北士科、台智光，一個案子押我4個月，不知道要幾年。」

▲柯文哲9月遭收押後，開庭時，在律師鄭深元（圖）等人面前表示要辭黨主席。

知情人士透露，當天是由北檢檢察官提訊柯文哲查政治獻金等金流，柯似乎已意識到後續還有其他弊案恐跟著連環爆，當著鄭深元等委任律師及檢察官面前悠悠吐露上述心情，2個月後，柯收賄的輪廓也逐漸明朗，對他確實極為不利。

▲北士科案（圖）由曾與柯文哲搭檔競選總統的吳欣盈家族的新光集團得標，已被視為弊案查辦中。

此外，柯自認遭檢調追訴的案件，還包括2021年推動北士科地上權招商案，由與柯搭檔競選的副總統參選人吳欣盈家族企業新光人壽得標，從僅限生技醫療相關產業，放寬為不限產業類別投標，不僅偏離最初產業園區政策目標，權利金底價還下修，原本擔任新壽副總經理的吳欣盈，在2020年列入民眾黨不分區立委，隔年新壽即以低於行情的44億元價格拿下T17、T18地上權，過程疑點重重，檢廉發現T17、T18免投資計畫書是柯自己簽准，與京華城案如出一轍，將在京華城案起訴後擴大追查。

▲柯文哲自認會被查辦的台智光案，已有台北市議員陳重文遭起訴。

另一案是柯當庭提及的台智光案，已有台北市議員陳重文遭起訴，柯可能被查辦的部分，是台智光取得警局合約後，原依合約網路傳輸費要比中華電信費率低，但檢廉接獲檢舉，指台智光租用中華電信頻寬，卻訂出更高的價格，柯仍讓此案過關，涉及圖利等罪。

此外，北檢還針對北市第一果菜市場、漁類批發市場改建案及南港轉運站BOT等案進行調查，京華城案預計年底起訴，除本案外，柯也可能因為北士科等案被繼續羈押，他雖然指定黃國昌接班，暫可避免民眾黨團滅，但是面對屬於全體市民公有財的容積率換獻金及現金、成立政黨時不斷喊窮，卻砸大錢買商辦、讓妻子陳佩琪以ATM存現金給子女及侵占政治獻金等爭議，如何讓支持者相信柯文哲是清白的、是政治犯、收錢不犯法而不離不棄，是柯與白營的重大挑戰。



更多鏡週刊報導

【封面故事】另涉洗錢、公益、侵占罪難出監 柯文哲獄中指定黃國昌接班

【柯獄中指定接班1】柯文哲傳位密令困在看守所 黃國昌要接班還得過3關

【柯獄中指定接班2】不只收賄 揭柯文哲利用木可洗錢另涉2大罪