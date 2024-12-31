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南崗產業園區服務中心整建啟用　許淑華盼吸引企業

▲經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心整建落成啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心整建落成啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有46年歷史的經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心，斥資2600萬元、歷經近10個月翻修整建，日前啟用，南投縣長許淑華指出，希望嶄新的服務中心為廠商企業朋友提供更周到的服務，縣政府也正持續開發招商引資，竭誠期待有更多企業到該縣投資設廠，提升全南投經濟力、創造更多就業機會。

落成啟用典禮於27日舉辦，由經濟部產業園區管理局臺中分局長紀世宗主持，偕許淑華、廣隆光電榮譽總裁李耀銘、中華民國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗、南崗廠協會理事長粘清泉、南投縣工業會理事長黃志明、行政院中辦副執行長陳錦倫、縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲，以及立委馬文君和游顥服務處代表等來賓剪綵見證。

▲經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心整建落成啟用。（圖／南投縣政府提供）

▲經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心整建落成啟用。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，南崗工業區跟竹山工業區設立近60年來，吸引眾多企業、產業進駐投資生產，造就南投經濟發展，而服務中心建築也已使用超過40年，感謝新上任的主任康誌合、紀世宗及董正宗積極向中央爭取經費，促成這次設備及空間規劃的整建更新，未來縣府和服務中心會加強合作，擴大服務南崗、竹山的廠商。

許淑華強調，拚經濟不分中央與地方，盼大家團結合作；縣府除極力推動多處微型產業園區的招商，也會持續開發更多產業園區，希望所有來南投設廠的企業都能財源廣進、賺大錢，也讓所有員工能安居樂業。

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