三大電信備戰跨年　遠傳AI預判網路需求、台灣大、中華電動員千人

記者蘇晟彥／綜合報導

跨年將至，不僅人潮湧現，各地也出現大量「網路需求」，對此，三大電信超前部署，提前完成橫跨北、中、南、東全台13大跨年熱區的網路容量擴充作業，遠傳透過AI技術精準預判跨年需求、台灣大、中華電信都動員超過千名以上工程人員，將確保用戶不論身在合作都能保持網路暢通。

遠傳電信用AI預判跨年網路需求 動員千人完成跨年熱區網路容量擴充作業

遠傳電信超前部署，透過AI技術精準預判跨年網路需求，動員全台近千人次工程人員，提前完成橫跨北、中、南、東全台13大跨年熱區的網路容量擴充作業，上百位遠傳網管與傳輸工程師也將在跨年夜全程待命，隨時彈性調整網路訊號，確保跨年期間通訊暢通無阻！此外，為迎接新年出遊高峰期，遠傳在今年12月底前，也於全台熱門商圈完成增設2,300座2600MHz TDD頻段全新5G基地站，大幅提升訊號室內穿透力及網路流量，讓用戶不論身處戶外或室內，都能享受遠傳全面升級網路服務，讓情意傳遞沒有距離。





台灣大哥大動員上千工程人員 提升140%處理效能及超過30%上傳能力，熱區上網極速達2Gbps以上

2025年將至，跨年晚會上網數據流量屢創新高，為讓用戶打卡、傳遞祝福零時差，台灣大哥大出動千名工程人員和超過50台各類型行動通訊車，強化網路部署，覆蓋全台超過32個熱區；憑藉5G黃金頻段3.5GHz 100MHz大頻寬，搭配新世代設備，並擴充增加30%網路容量，提升140%處理效能及超過30%上傳能力，熱區上網極速達2Gbps以上，讓用戶在跨年享有穩定順暢的通話及上網體驗。除優化基站網路容量，發揮5G黃金頻段高速優勢，台灣大成立指揮中心，運用「智慧數據偵測系統」監控流量並即時處理異常狀況，整合資源快速應變，確保用戶零時差分享跨年精彩瞬間。

中華電信預估跨年上網需求再創新高 動員近千位工程、30部以上行動車至現場支援

全台各縣市陸續公布2025跨年晚會資訊，中華電信預期跨年期間行動上網數據量將再創新高，為提供民眾跨年期間正常行動通信上網服務品質，中華電信在全台各地19場熱門跨年活動地點，包括台北最High新年城、大新竹跨年晚會、台中跨年晚會、台中麗寶樂園跨年晚會、高雄跨年晚會及台南好Young跨年晚會等，共佈建超過千台以上最新型高效能4G/5G基地台，除運用全台最大行動主流頻寬及5G最大連續頻寬等優勢，率先與全球知名電信設備製造商愛立信及諾基亞分別合作導入全球首創ESDT(Ericsson Site Digital Twin)基地台數位孿生AI智能訊務監控疏導技術及引進最新一代AirScale Radio系列基地台，讓5G網速下載速率最高達到2.34Gbps，為目前台灣5G網速實測最高速率，有效承載紓解跨年尖峰時段數據量，確保全台各縣市跨年晚會4G/5G行動網路穩定高速運行。

為因應2025年跨年晚會龐大人潮訊務，中華電信於全台共計動員近千位工程人員和30部以上行動車至現場支援，客戶無論是親臨現場參與跨年晚會或是在家觀賞跨年晚會直播，都能享受最順暢、最穩定的中華電信行動通信與固網寬頻網路，陪伴客戶度過最精采的2024跨年夜。