快訊／北院重開柯文哲羈押庭　柯文哲7000萬交保+戴電子腳鐐

▲北院重開羈押庭，柯文哲到庭。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃哲民、黃彥傑、莊智勝／台北報導

民眾黨主席柯文哲26日遭北檢起訴，並求處重刑28年6月，雖北院裁定以3000萬元交保，但案經北檢抗告，高院撤銷原裁定發回更裁。今(29日)下午3時，北院火速重新召開羈押庭，晚間裁定柯文哲7000萬交保（再補4000萬），30日起限制出境、出海各8個月，得配戴電子腳鐐，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

另外，北院也裁定應曉薇3000萬交保（再補1500萬）、沈慶京1億元交保（再補4000萬）、李文宗2000萬交保（再補1000萬），30日起，3人同樣都配戴電子腳鐐，限制出境、出海8個月，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

▲▼北院重開羈押庭，柯文哲到庭。（圖／記者黃彥傑攝）

台北地院原裁定柯文哲新台幣3000萬交保、沈慶京4000萬交保、應曉薇1500萬交保、李文宗1000萬交保，4人均限制住居、出境、出海，除日常生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為。

案經北檢提起抗告後，高院今早撤銷原裁定，發回台北地院更裁。合議庭認為，柯文哲、李文宗所涉收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌重大；沈慶京涉嫌交付賄賂罪嫌重大；應曉薇涉嫌違背職務收受賄賂、洗錢等罪嫌重大，其中違背職務行為收賄及圖利均為最輕本刑5年以上之罪，且4人有逃亡、勾串共犯或證人之虞，惟原裁定對被告4人無羈押必要性乙節，未就衡量事項為必要說明，復未具體說明何以具保等手段即可防免4人逃亡，理由屬實不備。

今天北院的羈押庭由原合議庭承審，江俊彥審判長在第七法庭訊問柯文哲，許芳瑜法官在第一法庭訊問應曉葳、沈慶京，楊世賢法官在第十七法庭訊問李文宗。

其中柯文哲的部分，法官問他，若交保是否可以接受的電子監控方式？柯說因老父病重，在新竹住院，可能這1、2個月就會「狀況不好」，所以居家讀取器、在住家門口拍照等方式，對他不太方便，但柯強調「除了我爸爸的因素，我不會晚上不在家睡覺」。柯文哲反覆強調不會逃亡，不然台灣民眾黨就毀了、就完蛋了。

法官也詢問他可以籌措加保多少保證金，柯文哲說明天先還給黃國昌3000萬元，請法官「給我幾天時間，新竹農地可賣2500萬元」，加上房子抵押，應該幾千萬元都可以，如果明天就要、他真的沒辦法，「不知道現在抵押利息多少」。

另外，法官問柯文哲原本就想辭任黨主席，還是因為本案的緣故？柯文哲說今年9月就要辭，但需要時間交接跟安撫。柯說會盡快在一周內跑完程序；法官繼續問此議題，他說辭職原因是避免政治上被模糊焦點，黨主席每天跑法院，民眾黨會被搞垮。