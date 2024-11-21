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中國桌球隊WTT首日「吞5敗」！　球后孫穎莎單雙戰皆出局

▲▼2024WTT。（圖／新華社）

▲ 孫穎莎。（圖／新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

2024年世界乒球職業大聯盟（WTT）總決賽於20日在日本福岡開打。身為奪冠熱門隊伍的中國桌球隊，卻在首日吞下5敗。世界球后孫穎莎在21日的女雙、女單2場比賽中，更是爆冷出局。不少網友直言，「國乒此次簡直是場災難。」

綜合陸媒報導，馬龍、樊振東身為中國桌球男隊的主將，未參加本次的WTT，而是由王楚欽、林詩棟、梁靖崑和林高遠四人出戰男單，袁勵岑／向鵬、林高遠／林詩棟兩對組合出戰男雙。比賽首日男雙四戰全軍覆沒。

世界排名第五的梁靖崑這次面對日本隊的張本智和，以7-11、6-11、11-9、10-12敗下陣來，此前雙方七次交手，張本智和只贏過一次。張本智和這次在贏球後表示，「這次我真的很想贏下比賽，尤其是主場作戰，獲得了很大的能量和動力。」

▲▼王楚欽。（圖／翻攝自微博）

▲ 王楚欽。（圖／翻攝自微博）

世界排名第一的王楚欽在男單賽上，則將對上德國選手弗朗西斯卡。

中國桌球女隊此次未派出巴黎奧運女單金牌陳夢，則由孫穎莎、錢天一、陳幸同、王曼昱出戰。孫穎莎／王藝迪在20日不敵日本組合佐藤瞳／橋本帆乃香，止步女雙八強。陳幸同／錢天一以3比0擊敗台灣的李昱諦／鄭怡靜。

孫穎莎21日對上隊友陳幸同，五局比數為，11-7、8-11、8-11、11-8、8-11，最終總分2比3止步女單八強。

▲ 陳幸同。（圖／新華社）

▲ 陳幸同。（圖／新華社）

報導指出，這場比賽也是孫穎莎的復出首秀。此前，孫穎莎因傷退出亞錦賽單項比賽、WTT蒙彼利埃冠軍賽、WTT法蘭克福冠軍賽。

中國桌球隊爆冷吞敗多場，引起網友熱議，「沒有馬龍跟小胖還是不行」、「福岡滑鐵盧之戰」、「失誤還是太多了」、「馬龍：等我先退休兩年，你們再練兩年」、「哪有每次場場都贏，輸了就輸了」。

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