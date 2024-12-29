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濟州航空墜機150人仍生死不明　代理總統：動用一切資源全力救人

▲▼南韓濟州航空181人客機墜毀。（圖／路透）

▲南韓濟州航空一架客機在29日發生意外，目前機上的181人中已確認有28人死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓一架濟州航空客機29日降落務安機場時，因衝出跑道，撞擊圍欄起火，目前救援隊已救出3人，並確認有28人死亡。最新消息指出，代理總統崔相穆下令調動國家一切資源，全力展開救援行動。

據南韓媒體News1報導，涉事的濟州航空7C 2216航班29日從泰國曼谷起飛後，於當地上午9時07分降落務安機場。然而，客機在降落期間疑似遭遇鳥擊，導致起落架未能正常放下。飛機隨後在機腹著陸的情況下衝出跑道，撞上外側圍欄，瞬間爆炸起火。

▲▼南韓經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓代理總統崔相穆下令全力救人。（圖／達志影像／美聯社）

事件發生後，代理總統崔相穆於上午9時50分抵達中央災害管理中心，迅速召集行政安全部及國土交通部等相關部門，部署救援方案。他指示政府動員所有可用設備與人力，優先保障生命救援，同時防止救援過程中發生次生安全事故。

目前，當局已派出32輛消防車和80名消防人員投入現場救援工作，崔相穆也強調，救援過程中必須注重消防人員及所有現場參與人員的安全，避免因倉促行動造成更多損失。相關部門也持續監控現場情況，確保救援行動順利進行。

據悉，這架失事的飛機共載有181人，分別為175名乘客與6名機組人員。目前，救援隊已從墜毀客機的殘骸中救出3人，並確認有28人死亡，而剩餘的150人仍生死不明。

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