LIVE／南韓客機墜毀　現場搶救中

記者黃聖庭／綜合報導

南韓濟州航空編號7C2216班機29日在務安機場發生墜機意外，目前死亡人數已增至62死，現場警消人員仍在搶救當中。

墜毀客機機型為波音737-800，降落時疑似遭遇鳥擊，未能放下起落架，以機腹著陸滑行後，衝出跑道撞上外側圍欄，接著瞬間爆炸起火。從現場最新畫面看到機鼻已經全毀，機身明顯斷裂，僅機尾受損程度較輕，有救出2名生還者。

失事班機生產於2009年，2017年起由濟州航空營運，機齡15年，南韓有共101架相關型號的飛機，主要用於中短程航線。