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快訊／18縣市低溫特報！越晚越冷「直逼寒流等級」

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（28日）下午4時32分針對18縣市發布低溫特報，因今至明（29日）晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率；新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

低溫特報
影響時間：28日下午至29日上午
＊橙色燈號2：新北市
＊黃色燈號：基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣

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▲低溫特報

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」提醒，強烈冷氣團開始影響，加上輻射冷卻效應逐漸發威，「今天夜晚至明天(29)是最冷時刻，直逼寒流等級」，各地低溫10-11度，提醒大家務必注意保暖。

根據氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，入夜後是這波冷氣團最冷的時候，配合輻射冷卻作用，今晚、明天清晨會有10度以下低溫，台南以北、宜蘭、花蓮的局部空曠地區及近山區可能出現7到9度低溫，高屏也只有12、13度，請務必做好保暖。

明天白天冷氣團減弱，下周一前為晴朗天氣，清晨有輻射冷卻影響。另外，下周二、三為跨年夜和元旦，氣象署表示，受東北季風影響，雲量偏多，西部和東部要看到曙光機率低。
 

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