澎湖海巡隊連江艦執勤成效卓著　議員表達感謝

記者／陳洋報導

澎湖縣議員許月里於今（27）日上午11時在縣議會上公開表揚海巡署澎湖海巡隊連江艦，指出該艦近期於七美西南海域執行任務期間，不畏東北季風及惡劣海象，以水砲及鳴笛廣播方式成功驅離數艘越界陸籍漁船，讓地方漁民能安心作業，辛勤執法深獲地方漁民及民眾感念。

▲澎湖海巡隊連江艦 不畏東北季風及惡劣海象，以水砲及鳴笛廣播方式成功驅離數艘越界陸籍漁船。（圖／澎湖第八海巡隊提供）

許議員在質詢中提到，漁民朋友紛紛向她反映，感謝連江艦全體人員勇於任事，保障海域安全。她呼籲地方政府對連江艦的卓越表現給予更多支持與表揚，肯定海巡人員的付出與努力。

連江艦自12月5日首航執勤以來，已在短短20日內完成多項重要任務，包括以水砲、鳴笛及廣播驅離越界作業的陸籍漁船34艘次，監控中國海警船、公務船等6艘次，以及淨泊專案中勸離違規滯留外籍貨輪3艘次，展現了高度的執法效率與決心。

▲澎湖海巡隊連江艦 不畏東北季風及惡劣海象，以水砲及鳴笛廣播方式成功驅離數艘越界陸籍漁船。（圖／澎湖第八海巡隊提供）下同

澎湖海巡隊表示，感謝地方議員與民眾的肯定與支持，將持續堅守崗位，維護海域漁業資源，海巡署責無旁貸，以行動兌現維護國家主權與海域秩序的承諾，為國人創造更安心的海洋環境，也呼籲漁民朋友，如在海上作業時遇到突發狀況或發現越界陸籍漁船，請立即撥打海巡署「118」服務專線，海巡將迅速派艇協助處理，守護海上作業安全。