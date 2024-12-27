店家長期被檢舉違停氣炸　罵檢舉達人「蕭查某」挨告結果曝

▲吵架示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

開店做生意的陳姓男子，因店裡客人經常被附近的杜姓女子拍照檢舉違停，2022年3月某日，杜女又拿著手機拍違停，陳男見狀衝出店外，對著杜女大罵「蕭查某」、「ㄟ宏幹」、「屎尿」，讓杜女覺得受辱，於是報警提告妨害自由、公然侮辱和名譽權受損，陳男在刑事方面獲得不起訴，民事也獲判免賠。

判決指出，陳男是在2022年3月7日12時35分許，發現杜女拿著手機拍攝他店裡的客人違規停車，雙方發生口角，陳男氣得大罵杜女「蕭查某」、「ㄟ宏幹」、「屎尿」，杜女覺得受辱，因此提告妨害自由和名譽權受損，求償8萬元。

陳男被告後辯稱，是因為杜女長期無故檢舉他店面違停車輛，讓他無法做生意，當時只是請杜女不要再拍攝，因為該處為社區公用停車位，客人並沒有違停，罵那些話是和杜女爭吵中的喃喃自語，並無針對杜女。

刑事部分，檢察官偵辦後，認為陳男並無妨害自由及公然侮辱的具體事證，因此偵結不起訴。

民事部分，法官則認為，陳男情緒的言語反擊，雖然用語粗鄙不雅，但審酌說話動機、內容及連接之前後文句，尚屬一般人常見反應，並非無端攻擊、謾罵，雖然讓杜女不快，但不能認為陳男有不法侵害她的名譽權，因此判陳男免賠，全案可上訴。