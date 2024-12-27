蔡壁如砲轟檢方問案有問題　曾回答朱亞虎是「花蝴蝶」

▲蔡壁如現身台中市議會前，砲轟北檢問案有問題，通篇在問生活瑣事。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台北地檢署26日宣布偵結京華城容積等案，起訴民眾黨主席柯文哲。曾以證人身分接受訊問的前台中市市政顧問蔡壁如今天表示，她因京華城案遭檢方約談2次，合計20多小時，砲轟檢方都情緒性問話，通篇問生活瑣事，連「是否認識沈慶京」這種問題都沒問過；不過，蔡也透露，當檢察官問她對朱亞虎的印象是什麼，她回答三個字「花蝴蝶」。

相較於昨日拒訪，今天蔡壁如大方面對媒體，坦言自己心情很差，外界將焦點鎖定在柯文哲指她是年羹堯，意旨她功高震主。蔡壁如提到，柯文哲很喜歡用雍正、年羹堯等歷史的比喻，以前在醫院時就常用這個跟大家開玩笑。蔡壁如指出，檢察官有拿出兩人有關雍正、年羹堯的LINE對話問她，但她向檢察官抗議這個跟案情無關，不理解檢察官為何問這個問題？

蔡壁如砲轟檢方問案有問題，直言檢方從沒有問過她認識沈慶京嗎？但問過她對朱亞虎的印象是什麼？她回應三個字「花蝴蝶」。蔡壁如補充，自己做了兩次證人，第一次12小時、第二次8小時，檢方都是問一些生活上的瑣事，或是她與柯文哲的對話等不相干的問題，鮮少提及京華城的案件，她多次向檢方抗議，這些都跟京華城案沒有關係。