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NASA太空人滯留宇宙過耶誕　禮物哪來的？他揭密：小精靈送的

魏勒摩爾（左）和威廉斯（右）滯留太空站已超過半年。（翻攝NASA）

▲魏勒摩爾（左）和威廉斯（右）滯留太空站已超過半年。（翻攝NASA）

圖文／鏡週刊

美國兩名太空員魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）今年6月被派往太空執行原定只有8天的任務，不料因推進器故障等問題，兩人返航計劃一再延後，至今已滯留半年。美國國家航空暨太空總署（NASA）近日公布兩名太空員和其他成員戴耶誕帽，開心慶祝耶誕節的影片，不過許多網友好奇，太空人是如何獲得這些耶誕節裝飾品的。

根據英國《每日郵報》報導，NASA平安夜在社群平台X分享太空人過耶誕的影片，有網友留言：「這些耶誕帽是誰送上去的？」還有人好奇：「在艙內空間極其有限的情況下，他們真的提前帶了裝飾品嗎？」有人問道：「這樣的補給花費了多少成本？」還有人開玩笑說：「在Amazon下單可以送嗎？」

對此，NASA指揮官黑格（Nick Hague）解釋，這些聖誕物品其實早在6個月前就從地球送來，並表示：「在太空站，可沒有臨時購物的機會，一群『小精靈』在6個月前就準備好了這些禮物。」威廉斯在影片補充道：「這裡是個特別的地方，我們雖遠在太空，卻依然能與太空站的『家人』共度佳節。」

NASA太空人「滯留宇宙」過耶誕節　禮物哪來的？他揭密：小精靈送的

▲太空人平安夜錄影片，祝大家耶誕快樂，有網友好奇，他們的禮物從哪來的。（翻攝NASA影片畫面）

NASA太空人「滯留宇宙」過耶誕節　禮物哪來的？他揭密：小精靈送的

▲太空人在國際太空站過耶誕節。（翻攝X@AstroHague）

NASA太空人「滯留宇宙」過耶誕節　禮物哪來的？他揭密：小精靈送的

▲太空人享用耶誕節大餐。（翻攝X@AstroHague）

NASA太空人「滯留宇宙」過耶誕節　禮物哪來的？他揭密：小精靈送的

▲耶誕禮物6個月前就由地球的「小精靈」送來。（翻攝X@AstroHague）

回顧魏勒摩爾和威廉斯波折的太空之旅，兩人今年6月搭乘波音公司「星際客機」（Starliner）進行測試飛行，原定於8天內完成任務。然而，由於星際客機進入軌道後接連發生推進器失效和氦氣泄漏等問題，NASA不得不在9月決定將星際客機空艙送回地球。

星際客機的問題迫使兩名太空人滯留於國際太空站，至今已有半年時間。NASA表示，最快也要等到2025年3月底，新的SpaceX救援任務才能將他們接回地球。魏勒摩爾和威廉斯的任務從8天變成8個月，但NASA保證，太空站上物資充足，包括食物、水、氧氣和衣物等基本需求，最近的一次補給更帶來了耶誕節禮物，讓太空人在零重力的環境中也能過耶誕節。


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