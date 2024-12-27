世界冠軍訓犬師秘訣大公開　邊牧「布布家」打造人寵健康宅

▲訓犬師與狗狗共舞獲得世界冠軍的影片紅遍全網，影片主角正是「布布家狗狗訓練基地」的冠軍犬布布。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

2024堪稱台灣世界冠軍年，除了多項運動大賽在國際發光發熱，連「狗狗與訓練師共舞」也在韓國參賽奪得世界冠軍！影片火速在網路上引發瘋傳，而影片主角正是台中「布布家狗狗訓練基地」的冠軍訓犬師珺珺與她的愛犬布布，除了展現與狗狗完美舞步的默契，她也分享了許多訓練秘訣與居家照護毛孩的關鍵，值得愛寵人士學習。





▲訓練狗狗的第一步是培養牠們喜歡與主人及喜歡玩玩具，必須讓牠們將主人視為「全世界最好玩的對象」。

珺珺表示，訓練狗狗的第一步是培養牠們喜歡與主人及喜歡玩玩具，必須讓牠們將主人視為「全世界最好玩的對象」，而許多人感興趣的「與狗狗跳舞」訓練，她認為年紀和品種多少有影響，但不一定越聰明的狗越好教，「雖然很多人以為邊境牧羊犬聰明很好教，但其實聰明的犬種反而會用小聰明逃避指令。」珺珺笑說，像布布這樣的邊境牧羊犬，除了需要足夠的信任，還得不斷透過基礎訓練來建立主人與狗狗之間的默契。





▲平時在工作室上課的狗狗多，需要LG PuriCare™ 360°空氣清淨機與LG PuriCare™ 雙變頻除濕機來守護環境。

除了訓練技巧，珺珺也分享了如何為毛孩打造健康的生活空間。她表示，由於住家和工作室都位於一樓，且工作室鄰近燒烤店，潮濕與異味會是大問題。「狗狗對氣味比人類更敏感，空氣中的油煙與濕氣都可能影響牠們的健康和活動力，甚至會讓狗狗更容易疲倦。」

為了解決這些問題，珺珺選用了身邊朋友都在用且網友大推的LG PuriCare™ 360°空氣清淨機與雙變頻除濕機，她指出，LG家電除了有高顏值美形外觀之外，功能也相當強大，像是360°空氣清淨機具備寵物模式，能快速吸附毛髮與過濾異味，尤其當許多狗狗來工作室上課比較容易有落毛問題，或是狗狗不小心在教室上廁所而有異味，開了空氣清淨機能明顯改善空氣品質，而且透過燈號就能快速判斷空間狀態相當有效率。此外，LG雙變頻除濕機的智慧除濕功能還能穩定控制濕度，讓工作室和居家環境保持舒適清新。





▲珺珺建議飼主選擇有寵物模式的空氣清淨機，讓人類與貓狗一起生活得更加舒適。

由於狗狗和貓貓的嗅覺比人類靈敏，如果太潮濕會影響呼吸、容易喘，狗狗訓練時的續航力就會不好，因此盡量保持乾燥環境對寵物而言比較健康，珺珺提到，這些設備基本上天天長時間運作，所以高效能、變頻節能省電很重要，加上運轉時的低噪音（僅32分貝），不會干擾課程進行，也不影響狗狗休息，機身還有設有滑順滾輪設計，可以在工作室任意移動，非常方便。

珺珺也提醒飼主，挑選空氣清淨機時要特別注意功能與自己的需求是否合適，「如果家裡有寵物，建議選擇像LG具備寵物功能的空氣清淨機，像PuriCare™ 360°寵物功能增加版二代，不只有毛髮專用濾網，更能快速加強空氣過濾效果，除了是濾網是HEPA13等級外，內層的光觸媒活性碳除臭濾網還能吸附並分解異味。」





▲LG空氣清淨機及雙變頻除濕機不僅高效省電，還有低噪音特性，完全不會影響寵物休息。

另外，很多人以為家裡只要放一台空氣清淨機就夠，珺珺認為應該要依空間大小及使用狀況去評估，像她在工作室大空間，就放LG PuriCare™ 360°空氣清淨機；小空間就選擇複合式清淨機，像是LG 也有推出結合空氣清淨機、茶几、無線充電、氣氛燈多合一的 PuriCare™ AeroFurniture新淨几，外型很美又多功能；還有 PuriCare™ AeroTower 風革機則是結合清淨機與冷暖風扇功能，不僅淨化空氣也可以開啟舒適微風，冬天時使用暖風功能讓自己和寵物都能一起溫暖過冬。





▲守護毛孩的健康，就從環境開始！

守護毛孩的健康，就從環境開始！無論是訓練技巧還是環境打造，都需要主人用心經營，讓狗狗感受到安全與舒適，才能讓牠們更願意與主人互動，展現最好的狀態。而LG空氣清淨機跟除濕機，更是毛孩家庭生活中的實用必備家電，推薦從家電選擇開始，一起打造人寵健康宅。

打造人寵健康宅的起手式