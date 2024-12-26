快訊／沈慶京：一毛都沒送柯文哲　律師批北檢「政治心態辦案」

▲威京集團主席沈慶京否認行賄柯文哲，律師辯護指出檢察官政治心態辦案。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署起訴威京集團主席沈慶京，涉嫌為了提高京華城容積率，行賄民眾黨主席柯文哲，法院26日晚間開庭審理是否要繼續羈押沈慶京，沈慶京表示確實曾政治捐獻210萬元給民眾黨，但絕對沒有送柯文哲1500萬元，「一毛都沒有送」，律師辯護時指出，檢察官曾在沈慶京戒護就醫時私下前往「聊天」，言行透露出是政治形態辦案。

沈慶京表示自己因為身體不適，最近住院6天動了4次手術，對於遭到起訴圖利、行賄，感覺很窩囊，沈慶京表示，自己從商以來，沒跟官員談過條件或行賄，京華城這件案子，只有台北市前副市長林欽榮透過白手套蔡茂寅來勒索，但被他拒絕了，如今遭到起訴讓他覺得不以為然。

沈慶京說2020年間因為集團旗下鼎越開發董事長朱亞虎提醒，所以要員工捐款給民眾黨，沈慶京強調「政治捐獻就是政治捐獻」，跟任何業務利害關係扯不上邊，至於被控現金行賄柯文哲1500萬元部分，沈慶京大喊「絕對不可能，沒有跟任何官員談過錢，更何況跟柯文哲更不可能，一毛都沒有送」。

檢察官為強調沈慶京涉行賄罪嫌重大，除當庭說明採證過程，並指出沈慶京並未罹患重病，26日上午被提訊到北檢時，還拒絕簽收傳票與起訴書，並在法警面前摔筆，挑戰司法人員，缺乏違法意識，且沈慶京身為集團主席，有可能影響員工證詞，且疑似幫柯文哲處理1500萬元現金的「橘子」許芷瑜在逃，有勾串、逃亡之虞，有繼續羈押必要。

沈慶京的律師徐履冰不滿檢察官當庭攻擊被告，指出沈慶京其實長期承受檢察官諸多令人髮指的言行待遇，例如檢察官曾在沈慶京在台北醫院住院時，前往病房「聊天」，在得知沈慶京是軍人子弟，希望能統一大陸之後，檢察官說：「你們中國人就是這種想法」。

徐履冰指出，檢察官把人民分類，完全忘了自己是中華民國檢察官，要維護中華民國憲法，沈慶京在長期的情緒累積之下，才會對法警爆發，徐履冰指出，橘子是柯文哲的人，橘子的問題是柯文哲的問題，不是沈慶京的問題，已經在筆錄簽名具結的證人，不會因為沈慶京獲釋就改變證詞，希望法院不要繼續羈押沈慶京。