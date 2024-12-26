律師親解「柯文哲金流」　缺關鍵3證詞：法院未必沒辦法判喔

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲京華城案與政治獻金案今（26）日偵查終結，台北地檢署依「4大罪」共求刑28年6月，但起訴書中未提出準確的時間地點及金流。對此，律師林智群解釋起訴書內的「金流」在哪、該怎麼看。

林智群26日在臉書發文表示，許多人說1500萬元沒有金流，但「匯款」就會有金流、「領現金」就只有提領紀錄。因此，只要能證明現金領出來後是誰交給柯文哲，這樣就建立了金流，也能證明有收賄，「如果沒金流就不能證明貪污，那大家用領現金交現金的方式，不就都可以躲過貪污罪嗎？」

他指出，「威京小沈的銀行帳戶在2022年9月20日到10月17日間由一個吳姓助理領了1600萬元，在10月18日京華城動土典禮那天給了阿北1500萬元，阿北在不詳時間地點把錢交給橘子保管。」

▲四叉貓劉宇（左）、律師林智群（右）。（圖／翻攝劉宇臉書）



林智群整理目前1500萬元收賄的證據，包括「威京小沈的銀行帳戶在開工典禮前密集提領1600萬元紀錄」、「證人吳姓助理領現金、給錢的證詞」，以及柯文哲usb的excel表裡面記載「小沈1500」等給錢紀錄，「這樣怎麼會是沒金流證據？」

林智群表示，目前缺少柯文哲承認、保管人橘子及威京小沈承認等3份證詞，直言「不過缺上面3個證據，法院未必沒辦法判喔！」