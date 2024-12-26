妻反覆流產...竟是尪愛喝「1飲品」害的！醫：精子DNA碎片化98％

▲男子愛喝可樂，導致精子DNA碎片化程度高達98％。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

在孕育新生命的旅途中，本應充滿期待與喜悅，可有些家庭卻陷入胎停、流產的泥沼，一次次與寶寶失之交臂。據統計，約1％至5％的育齡女性被復發性流產困擾，然而有時問題並非出在媽媽身上，男方的可能性也要排查。大陸一名男子就因平常不愛運動，且熱愛喝可樂，導致精子DNA碎片化程度高達98％，造成妻子反覆流產。

根據《福建衛生報》報導，福州大學附屬省立醫院婦產兒保醫學中心主任林靚曾經接診過一對年輕的夫妻，因女方多次自然流產就診。經詳細檢查發現，該名丈夫是個宅男，平時幾乎不運動，且特別愛喝可樂，導致精子DNA碎片化程度高達98％，成為讓妻子反覆流產的最主要原因。

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「不孕不育，復發性流產並不一定完全是女方的原因，男方的因素同樣重要。」林靚說明，男方可能導致復發性流產的因素包括遺傳學異常、精子質量差、免疫因素（精子排異）、感染因素等。此外，男性長期吸煙、酗酒、接觸有害化學物質等不良生活習慣和環境因素，也可能對復發性流產有影響。

因此，對於有復發性流產史的夫婦，建議雙方進行全面的檢查，包括染色體分析、精液分析等，以確定是否有上述因素存在。林靚建議，備孕期男性應該多鍛鍊身體，早睡早起，少喝可樂，減少煙酒攝入，多吃健康食物。

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