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台中「淫狼棒球教練」17歲黑歷史起底　不讓上場逼就範

松姓教練（左）利用威權長期性侵、猥褻小球員，還錄影、持影像恐嚇。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲松姓教練（左）利用威權長期性侵、猥褻小球員，還錄影、持影像恐嚇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中市爆出校園性安全重大刑事案件！本刊調查，這名涉案松姓教練入校前早有強制猥褻前科，沒想到法律對松男網開一面，並未讓他悔改，學校也全然不知，讓他持良民證躲過審查，進入台中這間棒球名校擔任教練，繼續縱欲逞行。

本刊取得法院判決書，2006年夏天某日晚間8、9點，松男和一名年僅9歲的鄰居男童坐在南投縣信義鄉的住處客廳，趁男童打電動時，突然從後抱住他，把手伸入褲子撫摸下體，且不顧男童抗拒強摸2分鐘，再抱上床強行揉摸長達5分鐘得逞。

松姓教練對不配合的小球員，只讓他們收球具，不指導教球。示意畫面，圖非當事人。

▲松姓教練對不配合的小球員，只讓他們收球具，不指導教球。示意畫面，圖非當事人。

另又於2012年2月18日晚間，邀請一名年僅12歲的男學童到住處參加慶生，活動結束後男童留宿，松男竟又趁其半夜熟睡之際，將手伸入褲子撫摸，男童嚇得以要上廁所、看電視為由逃出房間，再溜回自己家中。後男學童向學校老師吐露而揭發此事，松向男童母親道歉並寫悔過書。

松姓教練（左）訓練出許多優秀選手，在棒球圈頗具知名度。（翻攝畫面）

▲松姓教練（左）訓練出許多優秀選手，在棒球圈頗具知名度。

南投地院依松男對14歲以下未成年強制猥褻罪，各判刑9月、1年6月，應執行2年，不過，他因坦承犯罪及達成和解，獲判緩刑5年。南投檢方另追加起訴他2004年犯下另一起侵犯男童的加重強制猥褻罪，但法官查當時他只有17歲，應送地院少年庭審理，起訴程序違背規定，諭知不受理，讓他逃過一劫。

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