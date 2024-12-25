台中「淫狼棒球教練」曝光！　性侵31童拍不雅片

▲松姓教練曾榮獲台中市棒球校隊最佳教練獎，家長、學生慕名而來。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中市爆出全國少棒比賽常勝軍、訓練多名優秀少棒小國手的松姓教練，利用權勢長期性侵、猥褻小球員，還錄影、持片恐嚇不得聲張，5年任教期間受害者至少31人，年紀最小才二年級，離譜的是，松男早在20年前、17歲時就有強制猥褻未成年的案件，甚至在2012年又再犯遭判緩刑5年，卻能夠躲過審查獲聘，加上台中市教育局未註記，學校聘用前也未上網查詢不適任教育人員名單，讓惡狼教練持良民證成功獲聘，校園安全網把關機制形同失靈。

全案曝光後，台中市長盧秀燕才獲悉這起重大校園性侵案，輿論一片譁然。離譜的是，松姓教練在該小學少棒任教前，曾涉學童猥褻案遭判刑2年，雖獲緩刑，但學校竟未上網查詢不適任教育人員通報，明顯有重大違失，才釀此不幸慘劇。

▲台中市議員江和樹（中）帶領被害家長召開記者會，踢爆此性侵猥褻案。

在這起事件曝光之前，台中市教育局已於10月26日接獲投訴，經通報警方，台中地檢署於11月21日展開搜索、約談受害小球員，松男知悉東窗事發一度輕生，檢警緊急攔截並帶回偵訊，聲押禁見獲准。檢警在他的電腦及手機找到許多不雅影片，包括用私處摩蹭學童和撫摸學童下體的影像等。

▲學校未定期上教育部不適任人員系統查詢，致未發現松姓教練的前科紀錄。

勵馨基金會認為，緩刑未撤銷就不會在良民證上留下紀錄的規定，是兒童性侵犯罪防範上的一大漏洞，應重新檢討。人本教育基金會主任曾芳苑並指出，雖然教育局有發文各校要定期對聘僱人員審核不適任行為，但也只有「發文」，沒有要求回報、審核紀錄報表等積極作為；對於已經離開球隊或升國中的受害學生，是否應找回予以適當關懷輔導，也是市府應立即檢討之處。

勵馨基金會認為，緩刑未撤銷就不會在良民證上留下紀錄的規定，是兒童性侵犯罪防範上的一大漏洞，應重新檢討。人本教育基金會主任曾芳苑並指出，雖然教育局有發文各校要定期對聘僱人員審核不適任行為，但也只有「發文」，沒有要求回報、審核紀錄報表等積極作為；對於已經離開球隊或升國中的受害學生，是否應找回予以適當關懷輔導，也是市府應立即檢討之處。

▲松姓教練把學校宿舍當作「春宮」，對小球員性侵、自拍錄影。

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