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兒福聯盟爆性騷！嫩妹專員被糾纏　主管竟稱「貼心」打壓

小雯（左）在電梯口巧遇曾男（右），曾男堅持要陪她搭電梯。（讀者提供）

▲小雯（左）在電梯口巧遇曾男（右），曾男堅持要陪她搭電梯。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名社福機構兒福聯盟爆發主管包庇性騷擾醜聞！1名年輕女專員被男前輩糾纏騷擾，男方不僅私訊轟炸，甚至突然出現在她家附近，堅持要送她上班，女專員不堪其擾，向上級反應，主管竟稱讚對方「貼心」，無奈之餘只好依《跟騷法》提出告訴，主管還幫男前輩脫罪，要她撤告。女專員忍無可忍，向勞動局申訴，勞動局調查後認定男前輩的行為構成「敵意性環境性騷擾」，兒盟才不痛不癢地記了他1支小過，但並未調職，反而是女專員被遠調其他單位，等於變相懲罰被害人，非常離譜！

兒福聯盟爆發性騷擾案，被害人指控主管包庇加害人。（翻攝兒盟官網）

▲兒福聯盟爆發性騷擾案，被害人指控主管包庇加害人。

知悉內情的A小姐告訴本刊，小雯（化名）去年9月到兒福聯盟工作，卻常被同組1名大她18歲的曾姓資深男專員私訊騷擾，曾男經常注視小雯、到座位旁找她聊天，礙於自己是菜鳥，小雯只能容忍配合。

去年11月，曾藉故傳訊提到小雯腳踝傷口外圍還有紅腫，小雯不知曾何時窺視到她私密的傷口，只能冷淡回覆，沒想到曾又對她的大頭貼品頭論足，小雯將大頭貼換成寵物照片，曾又轉聊寵物養育；不只如此，小雯在辦公室的一舉一動都會收到曾私訊詢問，非常誇張。

兒盟在官網宣導如何應對性騷擾，讓被害人覺得十分諷刺。（翻攝兒盟官網）

▲兒盟在官網宣導如何應對性騷擾，讓被害人覺得十分諷刺。

去年耶誕節一早，小雯在住家附近的公車站準備搭車上班，曾卻突然出現，堅持要開車載她去上班，她擔心激怒對方，只好無奈上車。小雯的閨密B小姐告訴本刊，事後小雯才知道，曾在傳訊聊天時，多次試探、拼湊小雯上班的路線，當天在公車站牌守株待兔，還帶了小雯喜愛的玩偶，以及要給小雯寵物加菜的紅包，堅持要她收下。

B小姐說，小雯為此跟女組長反應被曾男性騷擾，沒想到組長竟稱讚曾男「貼心」，而曾得知小雯反應後，又連續多日糾纏她道歉，小雯二度向組長求救，卻得到「他想追妳」的答案。

曾男試探、拼湊出小雯的上班路線，並提前到站牌等她上班。（讀者提供）

▲曾男試探、拼湊出小雯的上班路線，並提前到站牌等她上班。

小雯轉向人資主管申訴，對方卻要她檢討「是否明確拒絕曾男追求」，直到她找上副處長，兒盟才組成委員會調查，但調查報告出爐確認定曾男行為不構成性騷擾，小雯無法接受，決定控告曾男違反《跟騷法》，但組長卻始終包庇曾男。

小雯也向台北市勞動局檢舉，經勞動局調查，認定曾的行為已構成「敵意性環境性騷擾」，要求兒盟懲戒曾，最後兒盟記了曾1支小過，但留在原職，反而是小雯被遠調其他單位。

勞動局認定曾男的行為屬「敵意性環境性騷擾」，要求兒盟懲戒。（讀者提供）

▲勞動局認定曾男的行為屬「敵意性環境性騷擾」，要求兒盟懲戒。

B小姐認為，成立30多年的兒盟，在小雯申訴遭到性騷擾後，沒有主動提供諮商、輔導，甚至在勞動局發文後，才發現機構內部申訴處理機制不足、沒有性騷擾懲處標準，非常離譜，呼籲兒盟尊重被害人，不要試圖掩蓋真相。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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