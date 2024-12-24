麥當勞少女輕生亡！同事驚爆狼主管「完事還炫耀」：另有受害人

▲一名17歲少女媽媽出面指控，女兒在麥當勞打工，卻疑似遭主管性侵，因此想不開走上絕路。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

北市一名17歲少女的媽媽在網路上發文指控，女兒在麥當勞打工幫助家計，不料卻疑似遭到李姓襄理性侵，導致女兒不堪壓力，選擇走上絕路。少女媽媽今(24日)出面痛訴李男的惡行，另外少女的一名彭姓同事也出面接受電訪，證實少女經常向她訴苦遭到李男性侵一事，且還爆料，李男不只一次對女同事下手，甚至曾向同事炫耀，行徑相當誇張。

彭男接受電訪表示，少女生前還在麥當勞打工期間，某日半夜他恰巧從員工休息室要到倉庫拿東西，卻碰見李男也正要從倉庫走出，而當時李男還主動向他表示，「我在幫少女找東西」，他當下進到倉庫內後，就看見少女表情相當不悅且不甘，他便開口詢問，「他在幹嘛？」當時少女回答，「他又做一樣的事情，我很不開心。」

彭男表示，李男對少女的行為並非一兩次，他基於尊重，因此不方便透露；不過，他也爆料，過去就曾聽說李男也對其他女同事做過類似舉動，甚至還有發生關係，完事後更向其他同事炫耀。彭男說，但分公司明知此事，卻都沒有太多作為。

對此，麥當勞表示，公司今年3月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，於確認「性騷擾」案成立後，基於對職場霸凌的零容忍，於5月解雇被申訴之當事人。

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