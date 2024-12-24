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陸「網紅狼」遭貨車撞死！生前遊客狂餵成「水桶腰」

▲▼陸「網紅狼」遭貨車撞死！生前被遊客餵成「水桶腰」。（圖／翻攝微博）

▲「網紅狼」被貨車撞死。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

青藏高原可可西里的「網紅狼」傳出因為在公路邊討食，被一輛行經的大貨車壓死。對此，三江源國家公園管理局證實，公路邊討食的其中一頭狼被煞車不及的貨車壓死。

可可西里以壯麗的自然景觀及野生動物聞名，但有些遊客見到了野生動物後隨意餵食，導致當地一頭狼養成了在公路邊討食的習慣，並在越來越多遊客的宣傳下，成為了「網紅狼」。

由於餵食的遊客太多，原本體型苗條的狼，也被遊客越餵越胖，變成了「水桶腰」。此外，同一個狼群的其他狼見狀，也都加入了討食行列，令「網紅狼」的數量增加到4、5頭。

▼「網紅狼」原本身形苗條，但在遊客的餵食下越來越胖。（圖／翻攝微博）

▲▼陸「網紅狼」遭貨車撞死！生前被遊客餵成「水桶腰」。（圖／翻攝微博）

根據《上游新聞》報導，一名女網友在社群平台發文透露，23日下午，他們一行人正要離開可可西里時，發現一輛大卡車停在公路中央，車底下躺著一頭狼，還有微弱呼吸。

女網友隨即打電話求援，40分鐘後，救助站的工作人員抵達，表示受傷的狼已經死亡，隨後將狼的遺體裝入麻袋中運走。

貼文在網路上引起大量關注，有網友表示，狼被撞死的原因就是人類的餵食，導致狼對車流失去了警惕。

三江源國家公園管理局一名工作人員證實，確實死了一頭狼，但不確定是不是「初代目」的那頭「網紅狼」，目前還在進一步查詢，「由於遊客長期投餵，狼自己也不找食物了，就在路邊等著。後來也不怕車了，管你啥車過來，都在跟前等著，等著遊客下車來餵東西。」

工作人員說，大貨車的司機發現狼之後有趕緊剎車，但是已經剎不住了，剎車痕跡長達十幾、二十公尺。

工作人員強調，遊客不應該再給狼以及其他野生動物投餵食物，「牠們逐漸喪失了警惕性，一開始在路邊，後來就在路中間了，自己不覓食了，有了依賴心理。最開始才一頭狼，現在4、5頭了。而且這些狼還不是那種很老的狼，屬於青壯年期。」

▲▼陸「網紅狼」遭貨車撞死！生前被遊客餵成「水桶腰」。（圖／翻攝微博）

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