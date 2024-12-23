「北宜林志玲」追違規駕駛！單手持槍喝斥就範畫面曝

記者游芳男／宜蘭報導

有「北宜林志玲」之稱的宜蘭女警吳晨如22日執勤時，單手持槍喝斥掛註銷牌違規上路拒檢逃逸、自撞路樹與反光鏡的駕駛就範，過程被PO網，引發網友熱議：「學姊太帥」、「北宜林志玲再次出場，帥全場」。該名駕駛則是吞下4張舉發單，罰鍰金額總計3萬9800元，還得賠撞毀的路樹及反光鏡。

▲「北宜林志玲」吳晨如（左）持槍喝令拒檢逃逸駕駛下車（右）。（圖／民眾提供、記者游芳男翻攝）

▲吳晨如右手持槍喝令拒檢逃逸撞路樹駕駛下車。（圖／民眾提供）



宜縣警局交通警察隊員吳晨如昨天15時30分許與另一男警在員山鄉永金一路段執行取締酒駕勤務時，見一自小客車駕駛神色緊張，經以警用電腦查詢車籍資料後，發現所懸掛之號牌已註銷，且與該車廠牌及車身顏色明顯不符，示意對方停車受檢，但駕駛不服稽查加速逃逸。

吳警沿路尾隨並不斷以警報器及擴音器示意停車，但對方不予理會，仍沿永金一路、永廣路段逃逸。最後，因操作失控，自撞路樹及反光鏡而停下。撞車後，呂姓駕駛試圖下車逃逸。

▲▼宜蘭呂姓男子掛註銷牌拒檢逃逸撞路樹反光鏡，吃3萬9800元4罰單，還得賠撞毀的路樹及反光鏡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

這時，2警及時趕到，呂男見狀立即返回車內，疑似意圖拿取物品。為避免有突發狀況發生，先下車的吳晨如右手持槍、喝令呂下車受檢。

吳晨如右手持槍的畫面被PO網，有網友留言「學姊太帥」、「北宜林志玲再次出場，帥全場」；但也有人質疑「這女警經驗不太夠，持槍要跟嫌犯保持距離，嫌犯如果要搶警槍她還來不及扣板機槍就被奪走了」、「女警這樣拿槍不對吧」、「單手舉槍很容易被搶，不是應該雙手嗎」。

警方經查，拒檢逃逸的呂男，是向友人借車，但該車號牌已被註銷並繳回監理站，他為了能上路，竟將自己所有的號牌懸掛於該車輛，但他的號牌也因逾期檢驗而被註銷。呂男逃逸的原因，僅是因為擔心被警方攔查製單，但最後卻因操作失當而自撞路樹。

警方依道路交通管理處罰條例第12條及第60條規定，對呂男告發4張舉發單，罰鍰金額總計3萬9800元。另外，撞毀路樹及反光鏡部分將由相關單位求償。宜蘭縣政府警局呼籲，號牌如因故遭註銷或吊銷，請勿心存僥倖上路，如因違規遭警方攔查請務必配合，避免違反道路交通管理處罰條例相關規定。

身材高挑、長相甜美的吳晨如，警專36期畢業，4年多前在北宜公路執勤時，被車友封為「北宜林志玲」，同仁稱讚她執勤認真，取締違規毫不手軟。