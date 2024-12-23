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宜蘭男掛註銷牌拒檢逃逸　撞路樹反光鏡！吃4罰單噴39800元

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭呂姓男子22日15時30分許駕車經過員山鄉永金一路，見警執行取締酒駕勤務，他神色緊張引起警方注意，經查呂男駕駛的小客車，號牌已被註銷，警示意停車受檢，呂男卻加速逃逸，最後自撞路樹及反光鏡，呂男下車試圖逃逸，警方及時趕到，呂男返回車內疑似意圖拿取物品，員警為避免突發狀況發生，持槍喝令下車受檢。呂男拒檢肇事，吃4張舉發單，罰鍰金額總計3萬9800元，還得賠撞毀的路樹及反光鏡。

▲▼宜蘭呂姓男子掛註銷牌拒檢逃逸撞路樹反光鏡，吃3萬9800元4罰單，還得賠撞毀的路樹及反光鏡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲呂姓男子掛註銷牌拒檢逃逸撞路樹反光鏡，吃3萬9800元4罰單，還得賠撞毀的路樹及反光鏡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭呂姓男子掛註銷牌拒檢逃逸撞路樹反光鏡，吃3萬9800元4罰單，還得賠撞毀的路樹及反光鏡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜縣警局交通警察隊員22日15時30分許，在員山鄉永金一路段執行取締酒駕勤務時，見一自小客車駕駛神色緊張，經以警用電腦查詢車籍資料後，發現所懸掛之號牌已註銷，且與該車廠牌及車身顏色明顯不符，經警方示意停車受檢，惟該駕駛不服稽查加速逃逸。

警方沿路尾隨，並不斷以警報器及擴音器示意停車，但該駕駛人不予理會，沿永金一路、永廣路段逃逸。最後，該駕駛人因操作失控，自撞路樹及反光鏡而停下。

撞車後，呂男試圖下車逃逸。警方見狀，立即將巡邏警車停於車旁，呂男則是立即返回車內，疑似意圖拿取物品。為避免遭攻擊，警方遂持槍喝令駕駛人下車受檢。

警方調查，呂男是向友人借車，但該車號牌已被註銷並繳回監理站。他為了能上路，竟將自己所有的號牌懸掛於該車輛，但他的號牌也因逾期檢驗而被註銷。他逃逸的原因，僅是因為擔心被警方攔查製單，但最後卻因操作失當而自撞路樹。

警方依道路交通管理處罰條例第12條及第60條規定，對呂男告發4張舉發單，罰鍰金額總計3萬9800元。另外，撞毀路樹及反光鏡部分將由相關單位求償。宜蘭縣政府警局呼籲，號牌如因故遭註銷或吊銷，請勿心存僥倖上路，如因違規遭警方攔查請務必配合，避免違反道路交通管理處罰條例相關規定。

▲▼宜蘭呂姓男子掛註銷牌拒檢逃逸撞路樹反光鏡，吃3萬9800元4罰單，還得賠撞毀的路樹及反光鏡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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