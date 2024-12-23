嗆統神賴皮豬「打你剛好」！男子被肉搜急澄清：我是咖啡色頭髮

▲統神賽後遭到黑衣人攻擊，表示一定提告。（圖／翻攝Dcard、PTT）

圖文／CTWANT

網紅「統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓於21日晚間11點進行《拳上2024》比賽，最後由蹦闆以59比55奪下勝利，然而在比賽結束後，統神準備進入媒體採訪室時，卻在後台遭到一群黑衣人圍攻，並遭到頭部毆打，且這些人疑似是蹦闆的親友，事發後迅速引起網友關注。

《拳上 2024》結束後爆發衝突，統神在賽後進入記者室受訪前，經過蹦闆休息室時，突然聽到有人大罵「賴皮豬」，統神不滿回應「誰說我賴皮」，一群黑衣人隨即包圍統神叫囂，現場爆發推擠衝突，統神遭人趁機攻擊頭部。

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警方接報後迅速到場，並將涉案的陳姓（36歲）與李姓（20歲）男子帶回調查。經查兩人並無幫派背景，而是以「蹦闆友人」身份進入後台。經過詢問後，警方依傷害罪與社會秩序維護法等罪名對兩人進行偵辦。

有網友發現一名鍾姓男子曾在社交媒體上發文，言語中對統神充滿不滿，「X你的，賴皮豬，打你剛好」，並在IG貼出當時的衝突場景。隨後又有網友發現鍾男與蹦闆的親密合照。而鍾男被肉搜後，也急忙在社交平台澄清，強調自己並非事發中的那名打人者，並指控網友誤解，呼籲不要誤導風向。

▲有網友發現一名鍾姓男子曾在社交媒體上發文。（圖／翻攝自PTT）

對此，《拳上》主辦方也在22日晚間發表聲明，表示「事件發生的第一時間，我司立即協同警方終止記者會，協助警方調閱場內外監視器影像及搜集現場媒體拍攝的相關片段。我司對於暴力行為絕不姑息，全力配合警方調查，確保犯錯的人受到應有的懲罰，並維護所有人權益。」

▲鍾男被肉搜後，也急忙在社交平台澄清。（圖／翻攝自IG）

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