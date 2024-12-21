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英熙點燈魷點嚇人！陳其邁扮孔劉當招募員　點名他當玩家：受死吧

▲▼英熙,英熙娃娃,《魷魚遊戲》,無人機,高雄港。（圖／記者許宥孺攝）

▲英熙娃娃今晚舉行點燈派對。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

全球爆紅影集《魷魚遊戲》第2季宣傳活動，今(21日)晚間在高雄流行音樂中心舉辦萬人粉紅派對，現場除了有數位粉紅守衛集結排成壯觀畫面外，受邀貴賓、KOL也穿著綠色玩家制服現身。市長陳其邁則是穿著一套西裝，扮演劇中孔劉擔任的「招募員」，而當主持人問道，要選台下哪一位玩家上台，他則點名立委李柏毅，笑說：「找他先上來受死」。

Netflix今晚在高雄流行音樂中心珊瑚礁群舉辦一日限定萬人粉紅派對，陸海空全方面佔領高雄港，主辦單位事前招募VIP粉絲穿著粉紅守衛套裝，成群列隊在高雄港邊戒護，畫面非常壯觀。這些粉紅守衛也猶如劇中角色定位，不會回答任何問題，扮演地非常稱職。此外，也有不少劇迷自發性購買粉紅套裝，扮演成粉紅守衛到場支持。

▲▼粉紅守衛,《魷魚遊戲》,無人機,高雄港。（圖／記者許宥孺攝）

▲粉紅守衛列隊站在高雄港邊。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲KID、峮峮也穿玩家制服現身 。（圖／記者許宥孺攝）

另一方面，Netflix也邀請到市府官員、民意代表、KOL等參與，他們則是穿著劇中玩家代表的綠色運動服套裝，包括副市長李懷仁、觀光局長高閔琳、教育局長吳立森、藝人KID、峮峮都出席。

市長陳其邁則是穿著一身黑色西裝到場，媒體問道為何沒有Cos角色，他則介紹自己：「我是招募員」，扮演的是劇中孔劉出演的角色。坐在市長身後的綠委黃捷則高喊：「他偶包太重了！」

▲▼《魷魚遊戲》萬人粉紅派對。（圖／記者許宥孺攝）

▲市長陳其邁穿黑色西裝扮演劇中孔劉擔任的「招募員」，黃捷笑說他偶包重。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼《魷魚遊戲》萬人粉紅派對。（圖／記者許宥孺攝）

▲副市長李懷仁(右)也穿玩家制服。（圖／記者許宥孺攝）

陳其邁上台致詞時表示，《魷魚遊戲》宣傳活動辦在高雄，讓大家了解到高雄的好山好水和人情味，希望《魷魚遊戲2》能繼第一季，成為Netflix眾多影集內的排行榜第一。隨後在主持人倒數下，陳其邁按下按鈕，點亮英熙娃娃。

主持人問道，要選哪一位玩家參與生死戰，陳其邁則說：「李柏毅！李柏毅！找他先上來受死。」惹得台下哄堂大笑。陳其邁接著又點名黃捷、林岱樺、邱議瑩、許智傑等人也上台一起合照「受死」。

▲▼《魷魚遊戲》萬人粉紅派對。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳其邁點亮英熙娃娃，呼叫綠委李柏毅「上來受死」。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼《魷魚遊戲》萬人粉紅派對。（圖／記者許宥孺攝）

▲綠委邱議瑩、李柏毅被點名上台受死。（圖／記者許宥孺攝）

而備受民眾期待，長達10分鐘的無人機大秀也在倒數後開始展演，首先畫面中率先出現的，是轉動頭、眼睛會掃射機關槍的恐怖英熙關主，搭配「1.2.3木頭人」配樂，氣氛詭譎又緊張，接著出現的有粉紅守衛、劇中參賽者成奇勳代表的456號號碼牌，以及金豬撲滿。萬人派對約1小時結束，主持人表示，現場有4萬人到場參與。

《魷魚遊戲》第2季將於26日上映，高達13米的巨型英熙娃娃即日起在高雄港正式亮相，一路展出到2025年1月5日，此外，高雄輕軌也推出《魷魚遊戲》粉紅主題彩繪列車，民眾可以透過輕軌即時動態查詢列車位置。

▼無人機秀陸續出現英熙、粉紅守衛、金豬撲滿等劇情代表性圖案。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼英熙,英熙娃娃,《魷魚遊戲》,無人機,高雄港。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼英熙,英熙娃娃,《魷魚遊戲》,無人機,高雄港。（圖／記者許宥孺攝）

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