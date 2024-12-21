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加拿大總理杜魯道內外交迫　撤換1／3內閣官員

▲▼加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

文／中央社渥太華20日綜合外電報導

加拿大的政治動盪正危及總理杜魯道（Justin Trudeau）的領導統御，與即將成為美國新任總統的川普也陷入緊張關係。值此之際，杜魯道今天大幅改組內閣，撤換1/3的官員。

渥太華才剛結束因副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）突然辭職的混亂一週。她在因應川普揚言對加拿大商品全面課徵關稅的威脅上與杜魯道意見分歧。

方慧蘭效力杜魯道內閣已近10年，如今掛冠求去，成為公開表達異議反對杜魯道的第一位閣員，也讓針對杜魯道的批評更加猛烈。

法新社報導，杜魯道在方慧蘭辭職後一直與顧問們在一起，在一片要他於大選前下台的呼聲中細思政治前途。加拿大將於2025年10月舉辦大選，但有可能提前。

杜魯道內閣共有35名成員，他在今天的改組中任命8名新部長，取代已表態無意連任的官員，並讓一些在政府中身兼雙重或三重職務的官員卸下重擔。

4名現任部長則被賦予新職。

杜魯道在聲明中說：「新部會將實現加拿大人心中最重要的事：讓生活更加負擔得起，並促進經濟成長。」

但杜魯道所屬自由黨（Liberal Party）內部有些人呼籲他辭職，擔心選民已厭倦他的領導，將不利自由黨在下次大選的選情。

自由黨在2015年聯邦大選中大勝，成功把杜魯道推上總理之位，他接下來又在2019年、2021年率黨贏得選舉。

但他現於民調中落後主要對手、保守黨（Conservative Party）黨魁博勵治（Pierre Poilievre）20個百分點，且自由黨今年已輸掉4場補選。

對杜魯道來說，雪上加霜的是川普明年1月上任後可能對加拿大和墨西哥商品課徵25%關稅，因為川普認為這兩國任由毒品和無證件移民湧入美國。

加拿大有超過75%的出口商品銷往美國，還有近200萬個工作機會仰賴貿易。

方慧蘭在辭呈中警告，這可能掀起加拿大與美國間的「關稅戰」，敦促政府在財政上「防患未然」，並將矛頭指向杜魯道。

杜魯道上月親赴美國佛羅里達州會晤川普，希望阻止貿易戰。川普當時說會談「很有成效」，後來卻在社群媒體上一再辱稱杜魯道為加拿大「州長」，還說讓加拿大成為美國第51州是個「好主意」。

政治分析師和官員們認為，這些譏諷的用意似乎是要讓杜魯道在雙邊談判時落居下風。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）

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