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美國測試飛彈期間　7中國人試圖非法進入關島被捕

▲▼ 美國關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）。（圖／達志影像／美聯社）

▲關島安德森空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

關島海關檢疫局表示，7名中國公民因涉嫌非法進入關島遭到逮捕，當時美國飛彈防禦署（U.S. Missile Defense Agency）正利用新的雷達進行重要飛彈攔截測試。

路透社報導，關島海關檢疫局（Customs and Quarantine Agency）說，在本月10日到11日被捕的中國公民中，至少有4人被發現出現在「一處軍事設施附近」。關島有許多這類設施，包括曾於10日進行飛彈測試的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）。

華盛頓戰爭研究所（Institute for the Study of War）昨天在報告中說：「對美國軍事設施進行間諜活動，尤其是有飛彈發射能力的設施，可以為中華人民共和國提供可能有價值的情報。」

關島有關當局說，這7名中國人都是從塞班島（Saipan）搭著同一艘船抵達，並說相關調查正在進行中。

中國外交部未立即回應置評要求。

美國計劃在關島周圍16處地點設置空中與飛彈防禦網絡，嚇阻任何針對關島的飛彈攻擊，讓對方因行動複雜且需耗費大量資源而放棄攻擊。

這項計畫目的在整合最先進的美國飛彈防禦系統與雷達，未來10年可能耗資高達100億美元。

美方本月10日的飛彈測試成功，飛彈防禦署表示，每年最多可進行2次的攔截測試。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）

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