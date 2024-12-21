兒子留千萬遺產給孫子！阿公當監護人竟把錢領來還債　法官怒判刑

▲阿公領光兒子留給孫子的遺產，還不願歸還，遭判刑。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄謝姓男子過世後遺留了撫恤金、保險金共1740萬餘元給2名未成年小孩，當時謝家人召開家庭會議，同意由謝姓阿公擔任孩子的監護人，孩子的阿嬤及叔叔則負責照顧。然而，阿公卻私自領出孫子繼承的遺產共1400萬元，用來償還自己的債務，經過多次提醒仍不歸還，孫子憤而提告，法院審理後，依侵占等罪判處阿公2年4個月徒刑。

根據判決，謝男2010年9月間因故身亡，身後遺留保險金、撫恤金共1740萬餘元，由未成年兒女繼承，存摺則由孩子的阿嬤保管。

當時謝家召開家族會議後，決定讓阿公當監護人，實際照顧孩子的則是孩子的阿嬤及叔叔。未料，阿公卻在隔年利用自己是孩子監護人的身分，跑到郵局去，並以孩子的存摺遺失為由申請補發，進而取得孩子的新存摺。

此舉引發孩子的阿嬤不滿，因此向法院聲請，要把孩子的監護權移到自己名下，但阿公認為對方是要搶走孩子的錢，便直接領出帳戶裡1400萬元，氣得阿嬤立刻要求阿公還錢，但阿公卻都不予理會，無計可施之下，孩子便報警提告阿公。

庭審時，阿公一下說是要幫孩子保管鉅款，一下又坦承因自己在外有債務，才領錢還債，一下又改口稱自己還有一棟價值千萬的房子，可以還錢，後來又說錢是自己兒子的，他有權保管等語

法官審理後認為，阿公說詞反覆，且還不願將錢還給孫子，最終依成年人故意對兒童犯侵占罪，處有期徒刑2年4月。